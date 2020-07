Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deux chasseurs US à proximité d'un avion commercial iranien, dit l'Iran Reuters • 24/07/2020 à 02:26









DUBAI, 24 juillet (Reuters) - Deux avions de chasse américains sont passés à proximité d'un avion de ligne iranien dans l'espace aérien syrien, poussant le pilote de l'appareil à changer rapidement d'altitude pour éviter une collision et provoquant des blessures pour plusieurs passagers, a rapporté jeudi la presse officielle iranienne. L'agence de presse IRIB a dans un premier temps rapporté qu'un seul chasseur israélien s'était approché de l'avion, avant d'indiquer, en citant le pilote de l'avion de ligne iranien, qu'il s'agissait en fait de deux avions de chasse américains. Cet incident est de nature à exacerber les tensions entre Téhéran et Washington, déjà fortes depuis que le président américain Donald Trump a annoncé en 2018 le retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et rétabli les sanctions visant l'Iran. Selon IRIB, le pilote de l'avion de ligne est entré en contact avec les pilotes des chasseurs pour leur demander de conserver une distance de sécurité, et les pilotes ont alors fait savoir qu'ils étaient Américains. L'appareil commercial, qui appartient à la compagnie Mahan Air, avait quitté Téhéran à destination de Beyrouth et a atterri sans incident dans la capitale libanaise, a dit à Reuters une source aéroportuaire. Aucun commentaire n'a été effectué dans l'immédiat par l'armée israélienne et par l'armée américaine. Deux représentants américains ont déclaré à Reuters, sous couvert d'anonymat, qu'un avion de chasse F-15 américain s'est trouvé jeudi à portée de vue d'un avion de ligne iranien, mais à une distance sûre. L'un des deux représentants a précisé que l'incident s'est produit au-dessus de la Syrie. Selon le site du ministère iranien des Affaires étrangères, une enquête a été ouverte sur l'incident et le porte-parole du ministère, Abbas Mousavi, a déclaré que les mesures légales et politiques nécessaires seraient prises. Israël et les Etats-Unis accusent de longue date Mahan Air de transporter des armes en Syrie et ailleurs pour des milices liées à l'Iran. (Babak Dehghanpisheh, avec Ellen Francis à Beyrouth, Alaa Swilam au Caire, Phil Stewart et Idrees Ali à Washington; version française Jean Terzian)

