Deux changements à la direction de Coloplast

Coloplast fait part de deux changements au sein de son équipe de direction exécutive (ELT), des changements qui "renforcent la direction de l'agenda de Coloplast pour les personnes et la culture et introduisent une modification de l'activité de réparation des plaies et tissus".

A compter du 1er septembre, Amanda Rajkumar rejoindra Coloplast et l'ELT en tant que directrice des ressources humaines. Elle apportera trois décennies d'expérience internationale en leadership RH au sein d'organisations mondiales.

Plus récemment, elle a été membre du conseil exécutif des ressources humaines, des personnes, de la culture et du travail chez Adidas, responsable de l'agenda mondial des ressources humaines de l'entreprise.

Par ailleurs, Fertram Sigurjonsson quitte ses fonctions de vice-président exécutif de la réparation des plaies et tissus et de membre de l'ELT pour occuper un nouveau rôle stratégique chez Coloplast en tant que chief innovation & technology advisor auprès du CEO Gavin Wood.

Dans son nouveau rôle, il se concentrera sur l'avancement de l'agenda d'innovation de Coloplast, en particulier dans les produits biologiques, les soins avancés des plaies et les technologies émergentes. Gavin Wood dirigera temporairement l'activité de réparation des plaies et tissus.