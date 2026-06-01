Deux analystes partagent leurs perspectives sur Airbus

(Zonebourse.com) - Les professionnels restent confiants quant aux perspectives d'Airbus après une accélération des livraisons au printemps. Les contraintes de chaîne d'approvisionnement restent néanmoins sous surveillance. Dans ce contexte, peu avant midi, le titre recule de 1,8% à Paris.

mwb research relève son objectif de cours sur Airbus de 170 à 180 euros, tout en confirmant son conseil "conserver". L'analyste s'appuie sur l'accélération des livraisons d'Airbus en mai, estimées à environ 87 appareils, une performance qui réduit le risque d'une révision à la baisse des objectifs annuels.

Le bureau d'études relève d'ailleurs son estimation de livraisons 2026 à 860 appareils, contre 840 auparavant, grâce à une meilleure dynamique au deuxième trimestre.

L'analyste précise toutefois que les contraintes d'approvisionnement de moteurs Pratt & Whitney et les retards d'approbation des autorités chinoises (CAAC) restent pour le moment non résolus. A moyen terme, mwb research continue également d'anticiper une pression concurrentielle liée à la montée en puissance de COMAC.

De son coté, Bank of America confirme son conseil "achat" sur le titre Airbus, avec un objectif de cours inchangé de 255 EUR.

Selon le broker, les livraisons ont nettement accéléré au deuxième trimestre ce qui devrait soutenir une nouvelle progression en juin.

"Les livraisons sont désormais en hausse sur un an grâce aux bonnes performances d'avril et de mai, effaçant le retard d'environ 20 appareils enregistré au premier trimestre et confortant les attentes d'un solide deuxième trimestre", explique l'analyste en substance.

Le courtier ajoute que cette dynamique devrait soutenir le levier opérationnel, avec une rentabilité par appareil supérieure aux hypothèses du groupe. Airbus pourrait ainsi surperformer les acteurs davantage exposés à l'après-vente à mesure que les volumes de production progressent.

D'après le broker, la chaîne d'approvisionnement reste néanmoins un point de vigilance, dans un contexte de tensions géopolitiques et de pressions sur les coûts. Une exécution solide en juin et juillet sera essentielle pour conforter l'objectif annuel de 870 livraisons, assure-t-il.

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