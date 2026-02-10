Deux administrateurs nommés par Elliott se retirent du conseil d'administration de Southwest Airlines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southwest Airlines LUV.N a annoncé mardi que deux administrateurs représentant l'investisseur activiste Elliott Investment Management se retiraient du conseil d'administration, à compter du 23 février.

Les administrateurs sortants, David Cush, ancien directeur général de Virgin America, et Gregg Saretsky, ancien directeur général de WestJet, ont été nommés au conseil d'administration en octobre 2024 , aux côtés de trois autres candidats d'Elliott.

Aucun de ces départs n'est dû à un désaccord avec la compagnie aérienne ou à une question relative à ses activités, ses politiques et ses pratiques, a déclaré Southwest dans un document déposé auprès de la SEC.

Parallèlement à ces départs, Southwest a déclaré qu'elle réduirait la taille de son conseil d'administration de 13 à 11.