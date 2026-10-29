Deutsche Telekom suspendrait son projet de fusion avec T-Mobile US

Le groupe allemand aurait renoncé à présenter une offre formelle sur sa filiale américaine, face à l'opposition de son comité d'entreprise, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg. Une fusion aurait créé le premier groupe mondial de télécommunications, mais le projet se heurtait aussi à l'activiste Elliott et aux réticences de l'Etat fédéral allemand, premier actionnaire de DT.

Deutsche Telekom suspendrait pour l'instant son projet de fusion avec sa filiale américaine T-Mobile US. Le groupe de Bonn aurait renoncé à présenter une offre formelle, selon des personnes au fait du dossier citées par Bloomberg. L'opposition du comité d'entreprise expliquerait notamment cette décision, qui n'empêcherait pas DT de revenir à la charge plus tard.

Une fusion créerait le premier groupe mondial de télécommunications. DT détient déjà un peu plus de 54% de T-Mobile US.

Le projet suscite le scepticisme depuis plusieurs mois. L'investisseur activiste Elliott est entré au capital de Deutsche Telekom en septembre pour s'opposer au rapprochement et réclamer des rachats d'actions. L'Etat fédéral allemand, premier actionnaire du groupe, devrait aussi donner son accord, redoutant une perte de contrôle public en cas de transfert du siège à l'étranger.

Les investisseurs avaient accueilli ce projet de fusion avec peu d'enthousiasme.