Deutsche Telekom revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices et son dividende pour l'ensemble de l'année
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 08:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Deutsche Telekom revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices et son dividende pour l'ensemble de l'année

*

Les tendances positives aux États-Unis et l'acquisition d'UScellular relèvent les prévisions

*

T-Systems, fournisseur de services informatiques, stimulé par ses activités dans l'informatique dématérialisée et son pari sur l'IA

(Ajoute le contexte de l'IA et le bénéfice de base trimestriel de T-Systems dans les paragraphes 7 à 10) par Marleen Kaesebier et Maria Rugamer

Deutsche Telekom DTEGn.DE a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a augmenté son dividende jeudi, après avoir publié des résultats pour le troisième trimestre conformes aux attentes du marché.

Le géant des télécommunications basé en Allemagne a annoncé un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements après location (Ebitda AL) de 11,1 milliards d'euros (13,0 milliards de dollars), largement en ligne avec les 11,1 milliards d'euros attendus par les analystes dans un sondage fourni par la société.

Le groupe prévoit désormais un bénéfice de base d'environ 45,3 milliards d'euros pour l'année et un flux de trésorerie disponible après les contrats de location d'environ 20,1 milliards d'euros. Il prévoyait auparavant 45 milliards d'euros et plus de 20 milliards d'euros, respectivement.

Deutsche Telekom a également l'intention d'augmenter son dividende de 90 cents par action à 1 euro par action.

Telekom a déclaré que ses nouvelles prévisions étaient en grande partie dues aux tendances positives aux États-Unis et à la consolidation d'UScellular, qu'elle a achetée pour 4,4 milliards de dollars au début du mois d'août.

T-mobile TMUS.O , sa filiale cotée à New York, a déclaré en septembre qu'elle s'attendait à une augmentation de 400 millions de dollars des revenus des services autroisième trimestre grâce à cette opération.

Plus tôt en novembre, Deutsche Telekom et Nvidia NVDA.O ont déclaré qu'ils lançaient un nuage d'IA dans le cadre d'un partenariat d'un milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) pour 2026.

L'entreprise allemande mise beaucoup sur l'IA et vise également à construire l'une des "gigafactories" d'IA de l'UE en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en partenariat avec Nvidia.

Si la première étape se déroule bien, Deutsche Telekom serait prête à "doubler" ces investissements, a déclaré le directeur général Tim Hoettges.

L'unité de fournisseurs de services informatiques de l'entreprise, T-Systems, a vu son bénéfice trimestriel de base augmenter de 23,7 % par rapport à l'année précédente, grâce à l'activité "cloud" (informatique dématérialisée).

Le bénéfice net trimestriel de l'entreprise a toutefois chuté de 17,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,43 milliards d'euros.

(1 $ = 0,8575 euros)

Valeurs associées

DEUTSCHE TELEKOM
27,310 EUR XETRA 0,00%
NVIDIA
193,8000 USD NASDAQ +0,33%
T-MOBILE US
212,6800 USD NASDAQ +0,33%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

