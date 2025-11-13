Deutsche Telekom revoit à la hausse ses perspectives de bénéfices et son dividende pour l'ensemble de l'année

Les tendances positives aux États-Unis et l'acquisition d'UScellular relèvent les prévisions

T-Systems, fournisseur de services informatiques, stimulé par ses activités dans l'informatique dématérialisée et son pari sur l'IA

par Marleen Kaesebier et Maria Rugamer

Deutsche Telekom DTEGn.DE a revu à la hausse ses perspectives de bénéfices pour l'ensemble de l'année et a augmenté son dividende jeudi, après avoir publié des résultats pour le troisième trimestre conformes aux attentes du marché.

Le géant des télécommunications basé en Allemagne a annoncé un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements après location (Ebitda AL) de 11,1 milliards d'euros (13,0 milliards de dollars), largement en ligne avec les 11,1 milliards d'euros attendus par les analystes dans un sondage fourni par la société.

Le groupe prévoit désormais un bénéfice de base d'environ 45,3 milliards d'euros pour l'année et un flux de trésorerie disponible après les contrats de location d'environ 20,1 milliards d'euros. Il prévoyait auparavant 45 milliards d'euros et plus de 20 milliards d'euros, respectivement.

Deutsche Telekom a également l'intention d'augmenter son dividende de 90 cents par action à 1 euro par action.

Telekom a déclaré que ses nouvelles prévisions étaient en grande partie dues aux tendances positives aux États-Unis et à la consolidation d'UScellular, qu'elle a achetée pour 4,4 milliards de dollars au début du mois d'août.

T-mobile TMUS.O , sa filiale cotée à New York, a déclaré en septembre qu'elle s'attendait à une augmentation de 400 millions de dollars des revenus des services autroisième trimestre grâce à cette opération.

Plus tôt en novembre, Deutsche Telekom et Nvidia NVDA.O ont déclaré qu'ils lançaient un nuage d'IA dans le cadre d'un partenariat d'un milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) pour 2026.

L'entreprise allemande mise beaucoup sur l'IA et vise également à construire l'une des "gigafactories" d'IA de l'UE en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en partenariat avec Nvidia.

Si la première étape se déroule bien, Deutsche Telekom serait prête à "doubler" ces investissements, a déclaré le directeur général Tim Hoettges.

L'unité de fournisseurs de services informatiques de l'entreprise, T-Systems, a vu son bénéfice trimestriel de base augmenter de 23,7 % par rapport à l'année précédente, grâce à l'activité "cloud" (informatique dématérialisée).

Le bénéfice net trimestriel de l'entreprise a toutefois chuté de 17,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,43 milliards d'euros.

(1 $ = 0,8575 euros)