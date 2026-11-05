Zone euro: Hausse des prix à la production en septembre

Vues du port de Hambourg
Les prix à la production en zone euro ont augmenté comme prévu sur un mois en septembre, montrent les données publiées jeudi par Eurostat.
Ces prix ont progressé de 2,5% en septembre, comme anticipé par les économistes, après une hausse de 2,0% (révisé de 1,9%) en août.
Sur un an, ils bondissent de 11,1% après 8,3% (révisé de 8,2%) un mois plus tôt et un consensus de 10,9%.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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