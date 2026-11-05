Zone euro: Hausse des prix à la production en septembre

Vues du port de Hambourg

‌Les prix ​à la production en zone euro ont ​augmenté comme prévu ​sur un ⁠mois en septembre, ‌montrent les données publiées jeudi par ​Eurostat.

Ces ‌prix ont ⁠progressé de 2,5% en septembre, comme ⁠anticipé ‌par les économistes, ⁠après une ‌hausse de ⁠2,0% (révisé de 1,9%) en ⁠août.

Sur ‌un an, ils ​bondissent ‌de 11,1% après 8,3% (révisé de 8,2%) ​un mois ⁠plus tôt et un consensus de 10,9%.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)