Deutsche Telekom, Orange, Telefonica et Vodafone envisagent une alliance dans le satellite

Deutsche Telekom (-1,02%), Orange (-2,44%), Telefonica (-1,38%) et Vodafone (-1,27%) ont signé une lettre d'intention afin d'examiner la possibilité de déposer une candidature commune lors de la prochaine attribution européenne de fréquences destinées aux services mobiles par satellite (MSS). Une initiative qui vise à renforcer la souveraineté numérique européenne et à accélérer le développement de la connectivité directe entre satellites et téléphones mobiles (Direct-to-Device, D2D).

Les quatre opérateurs entendent ainsi accompagner les ambitions de la Commission européenne en matière de souveraineté, de sécurité et de résilience des infrastructures critiques de connectivité. Leur projet repose sur la mise en place d'une gouvernance européenne des infrastructures spatiales concernées, tout en garantissant aux opérateurs mobiles un accès ouvert et non discriminatoire aux capacités satellitaires nécessaires pour proposer des services D2D à leurs abonnés.

L'objectif est également de favoriser la concurrence, de limiter la fragmentation du marché européen et d'élargir le choix des consommateurs. En mutualisant leur couverture géographique, leur expertise technique et leurs capacités opérationnelles, les quatre groupes espèrent accélérer le déploiement de ces nouveaux services, optimiser l'utilisation des fréquences et faciliter l'intégration de la connectivité satellitaire aux réseaux mobiles existants.

Cette coopération doit notamment permettre d'étendre la couverture mobile aux zones encore mal desservies, de renforcer la résilience des réseaux de télécommunications et de sécuriser les communications critiques. Elle pourrait également contribuer à l'émergence d'une constellation satellitaire européenne.

Dans le cadre de cette initiative, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica et Vodafone prévoient de déployer en Europe les infrastructures terrestres indispensables au fonctionnement des services, ainsi que les dispositifs critiques de coordination et de supervision. Les quatre opérateurs n'envisagent toutefois pas d'investir directement dans une constellation de satellites.