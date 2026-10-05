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Deutsche Telekom mise sur l'IA pour économiser 2,5 milliards d'euros d'ici 2030
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 11:18

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Le groupe allemand de télécommunications mise sur l'intelligence artificielle et l'automatisation pour améliorer son efficacité opérationnelle. Il prévoit de réaliser environ 2,5 milliards d'euros d'économies sur ses coûts indirects d'ici 2030, par rapport à 2023.

L'IA est notamment déployée pour anticiper les pics de trafic sur le réseau mobile et assister les conseillers du service client afin d'accélérer la résolution des problèmes. À l'horizon 2027, ces technologies devraient permettre au groupe de dégager environ 1,1 milliard d'euros d'économies brutes, hors États-Unis, toujours par rapport à 2023.

Une partie des économies supplémentaires réalisées sera réinvestie dans les infrastructures numériques et le déploiement de la fibre optique en Allemagne.

Au-delà des gains de productivité, Deutsche Telekom entend également faire de l'IA un relais de croissance. Le groupe voit notamment une "opportunité commerciale majeure" dans le développement d'une IA souveraine en Europe et vise environ 800 millions d'euros de revenus liés à l'IA d'ici 2030 auprès de ses clients entreprises hors États-Unis.

Deutsche Telekom, qui avance de 0,70% ce lundi à Francfort, a par ailleurs confirmé ses prévisions pour 2026 ainsi que ses objectifs financiers à moyen terme.

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