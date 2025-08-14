Deutsche Telekom: lancement d'un smartphone et d'une tablette à bas coûts dotés de l'IA
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 16:02
Avec son AI-phone, le groupe dit vouloir aider ses clients dans diverses tâches du quotidien, comme trouver une recette à partir d'ingrédients restants, imaginer une histoire du soir pour son enfant, localiser le prochain concert de son groupe favori, diagnostiquer la raison pour laquelle des plantes dépérissent ou proposer des moyens de rester en forme malgré un emploi du temps chargé.
Les prix débutent à 149 euros pour le smartphone et 199 euros pour la tablette. En cas d'achat conjoint avec un forfait, chaque appareil sera proposé à un prix symbolique d'un euro.
L'offre inclut un abonnement de 18 mois à Perplexity Pro, en plus de l'assistant Perplexity qui sera intégré de façon permanente aux appareils.
Avec cet assistant IA embarqué, les utilisateurs disposent d'un secrétaire personnel capable de gérer un agenda, de rédiger des courriels, de résumer de longs contenus, de traduire des menus de restaurants ou des documents, d'apporter une aide à la conversation, ou de résoudre des problèmes mathématiques ou d'expliquer simplement des sujets complexes.
Deutsche Telekom précise que l'acquisition de l'AI-phone donnera également droit à une licence Picsart Pro de trois mois, avec 500 crédits mensuels disponibles.
Les ventes des deux appareils doivent débuter ce jeudi en Allemagne ainsi que dans neuf autres pays d'Europe, l'Autriche, la Croatie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Pologne et la Slovaquie, avec des tarifs susceptibles de varier selon les marchés.
Cette annonce intervient alors qu'IDC prévoit que d'ici 2028, les livraisons mondiales de smartphones dotés de capacités d'IA générative atteindront 912 millions d'unités, soit une croissance annuelle moyenne de 78,4% sur la période. Ces modèles devraient représenter 70% du marché à cette date.
L'AI-phone et l'AI-tablette seront tous deux fabriqués par le chinois TCL.
Valeurs associées
|30,690 EUR
|XETRA
|+1,05%
A lire aussi
-
Au moins 40 personnes sont mortes en une semaine au Darfour, dans l'ouest du Soudan, dans la pire épidémie de choléra que ce pays, en proie à la guerre civile, ait connue depuis des années, a annoncé jeudi Médecins Sans Frontières. Le Soudan, troisième plus grand ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en baisse jeudi, accusant le coup d'une inflation côté producteurs nettement supérieure aux attentes, qui atténue l'hypothèse d'un fort assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed). Vers 13H50 GMT, le Dow Jones ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi après la publication des données sur les prix à la production aux Etats-Unis qui ne plaident pas en faveur d'une baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en septembre. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones ... Lire la suite
-
La Commission européenne a reçu un document de l'administration américaine contenant des suggestions en vue de finaliser une déclaration commune sur le commerce et les droits de douane, a déclaré jeudi un porte-parole de la Commission européenne. "Nous sommes heureux ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer