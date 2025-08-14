 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Deutsche Telekom: lancement d'un smartphone et d'une tablette à bas coûts dotés de l'IA
information fournie par Cercle Finance 14/08/2025 à 16:02

(Zonebourse.com) - Deutsche Telekom a annoncé jeudi le lancement d'un smartphone et d'une tablette dotés des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle (IA) que l'opérateur télécoms allemand compte proposer à un prix accessible à ses abonnés.

Avec son AI-phone, le groupe dit vouloir aider ses clients dans diverses tâches du quotidien, comme trouver une recette à partir d'ingrédients restants, imaginer une histoire du soir pour son enfant, localiser le prochain concert de son groupe favori, diagnostiquer la raison pour laquelle des plantes dépérissent ou proposer des moyens de rester en forme malgré un emploi du temps chargé.

Les prix débutent à 149 euros pour le smartphone et 199 euros pour la tablette. En cas d'achat conjoint avec un forfait, chaque appareil sera proposé à un prix symbolique d'un euro.

L'offre inclut un abonnement de 18 mois à Perplexity Pro, en plus de l'assistant Perplexity qui sera intégré de façon permanente aux appareils.

Avec cet assistant IA embarqué, les utilisateurs disposent d'un secrétaire personnel capable de gérer un agenda, de rédiger des courriels, de résumer de longs contenus, de traduire des menus de restaurants ou des documents, d'apporter une aide à la conversation, ou de résoudre des problèmes mathématiques ou d'expliquer simplement des sujets complexes.

Deutsche Telekom précise que l'acquisition de l'AI-phone donnera également droit à une licence Picsart Pro de trois mois, avec 500 crédits mensuels disponibles.

Les ventes des deux appareils doivent débuter ce jeudi en Allemagne ainsi que dans neuf autres pays d'Europe, l'Autriche, la Croatie, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Pologne et la Slovaquie, avec des tarifs susceptibles de varier selon les marchés.

Cette annonce intervient alors qu'IDC prévoit que d'ici 2028, les livraisons mondiales de smartphones dotés de capacités d'IA générative atteindront 912 millions d'unités, soit une croissance annuelle moyenne de 78,4% sur la période. Ces modèles devraient représenter 70% du marché à cette date.

L'AI-phone et l'AI-tablette seront tous deux fabriqués par le chinois TCL.




Valeurs associées

DEUTSCHE TELEKOM
30,690 EUR XETRA +1,05%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

