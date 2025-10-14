 Aller au contenu principal
Goldman Sachs dépasse les attentes au troisième trimestre, conseil et commissions en forte hausse
14/10/2025 à 14:30

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a largement dépassé les attentes du marché au troisième trimestre grâce à la bonne dynamique de ses activités de conseil et aux commissions dans la banque d'investissement.

Le bénéfice net ressort à 4,1 milliards de dollars, en hausse de 37% sur un an, selon un communiqué publié mardi, et à 12,25 dollars rapporté par action (donnée privilégiée par Wall Street), contre 11 dollars environ anticipés par les analystes.

Malgré ce chiffre, l'action cédait plus de 2% dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de Wall Street.

Le PDG David Solomon, cité dans le communiqué, a fait état d'un "environnement de marché plus favorable" lors de la période allant de juillet à septembre.

Après un deuxième semestre marqué par une forte volatilité due notamment à la politique économique de Donald Trump, l'établissement new-yorkais a profité d'un regain d'activité chez ses clients.

Goldman Sachs a enregistré un bond de 42% des commissions dans la banque d'investissement.

Si l'horizon macroéconomique ne s'est pas totalement dégagé, la résilience de l'économie américaine et des droits de douane désormais plus lisibles ont notamment permis une accélération des entrées en Bourse.

Ce contexte plus porteur a aussi bénéficié aux fusions et acquisitions, Goldman Sachs arrivant assez largement en tête du classement des banques en fonction des commissions.

Grâce à ce vent porteur, l'activité de conseil a vu ses revenus accélérer de 60% sur un an.

Au total, le chiffre d'affaires atteint 15,18 milliards de dollars (+20%), ce qui constitue la troisième meilleure performance de la banque sur un trimestre.

Dans le même temps, la banque fondée par le Bavarois Marcus Goldman a su maîtriser ses coûts (+14%) mais a surtout pu compter sur un repli de ses provisions pour crédits douteux (-15%).

Ces dernières se sont nettement réduites dans les cartes de crédit, un métier dont Goldman Sachs a choisi de se désengager il y a un an, cédant son activité à Barclays.

