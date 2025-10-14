 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 060,38
-0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Citigroup : bénéfice au T3 en hausse avec les revenus records, la vente de Banamex au Mexique traîne
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 14:03

Un distributeur automatique de billets de la Citibank à Los Angeles

Un distributeur automatique de billets de la Citibank à Los Angeles

Citigroup a fait état mardi d'un bénéfice en hausse de 16% au troisième trimestre, toutes ses divisions ayant enregistré des revenus records grâce à la reprise de l'activité.

Citigroup, dont le bénéfice atteint 3,8 milliards de dollars (3,29 milliards d'euros) sur la période, a profité des méga-transactions concluent par les entreprises malgré l'incertitude quant aux politiques douanières du président américain Donald Trump.

Cette hausse du bénéfice intervient malgré la perte de 726 millions de dollars enregistrée lors de la vente d'une participation de 25% dans sa filiale mexicaine Banamex.

Son bénéfice par action a bondi de 23% pour atteindre 1,86 dollar.

Le chiffre d'affaires de la division bancaire de Citi a augmenté de 34% pour atteindre 2,1 milliards de dollars, la plus forte croissance parmi ses cinq divisions.

Les transactions mondiales ont augmenté au cours des neuf premiers mois de 2025, la hausse des opérations de grande envergure ayant poussé l'activité vers des records.

Les méga-transactions de fusions et acquisitions mondiales ont bondi pour atteindre 1.260 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 40% par rapport à la même période l'année dernière.

Les revenus des marchés de Citi ont augmenté de 15% pour atteindre 5,6 milliards de dollars au troisième trimestre, grâce à une solide performance des titres à revenu fixe.

Une baisse des taux en septembre 2025, ainsi que l'espoir d'un nouvel assouplissement cette année, pourraient aider les banques en stimulant l'activité économique et la demande des emprunteurs.

Le rendement des capitaux propres tangibles de Citi s'est établi à 8% au cours du trimestre et à 8,6% cette année, bien en-deçà de l'objectif de 10% à 11% fixé par la directrice générale Jane Fraser pour l'année prochaine.

Le concurrent de Citi, JPMorgan Chase et Wells Fargo, ont également annoncé mardi des bénéfices plus élevés au troisième trimestre, stimulés par la banque d'investissement.

L'action Citi a progressé de 36,5% en 2025, contre 28,5% pour JPMorgan et 12,4% pour Wells Fargo. L'indice bancaire KBW est en hausse de près de 15% depuis le début de l'année.

VENTE DE BANAMEX AU MEXIQUE

Citi a annoncé le mois dernier la vente d'une participation de 25% dans son unité de vente au détail Banamex au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo, président de l'opérateur aéroportuaire ASUR, pour environ 2,3 milliards de dollars.

Cette vente a entraîné une dépréciation du "goodwill" de 726 millions de dollars, qui a réduit les résultats du troisième trimestre.

La banque avait alors annoncé qu'elle prévoyait de lancer une offre publique pour le reste de l'unité.

Cependant, le conglomérat mexicain des mines et des transports Grupo Mexico a fait, à la surprise générale, une offre non sollicitée de 9,3 milliards de dollars pour Banamex.

Citi a rejeté l'offre la semaine dernière.

La banque a acheté Banamex dans le cadre d'une transaction à 12,5 milliards de dollars en 2001. La directrice générale Jane Fraser a décidé de vendre Banamex alors qu'elle cédait des activités à l'étranger. Citi a toutefois eu du mal à trouver un acheteur après l'échec des négociations avec Grupo Mexico en 2023.

(Rédigé par Tatiana Bautzer à New York et Pritam Biswas à Bangalore, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CITIGROUP
99,770 USD NYSE -0,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Bourse de Paris s'envole de 2,53% mercredi matin. ( AFP / Kiran RIDLEY )
    Les Bourses européennes ouvrent en petite baisse
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:15 

    Les Bourses européennes ont ouvert en petite baisse dans l'ensemble jeudi, observant résultats de sociétés, tensions commerciales et une croissance timide du PIB au Royaume-Uni en août. Dans les premiers échanges, le FTSE 100 de Londres reculait de 0,21% après ... Lire la suite

  • Last week an adult bear entered a supermarket in Numata, Gunma, north of Tokyo ( GUNMA PREFECTURAL POLICE VIA JIJI PRESS / STR )
    Japon: sept morts dans des attaques d'ours cette année, un record
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:14 

    Sept personnes ont trouvé la mort jusqu'à présent cette année au Japon dans des attaques d'ours, le nombre le plus élevé depuis le début de leur recensement statistique, a indiqué jeudi un responsable du ministère de l'Environnement. Ce chiffre, comptabilisé sur ... Lire la suite

  • Le club SchwuZ, le plus ancien et le plus grand club queer d'Allemagne, lors d'une soirée, le 11 octobre, 2025 à Berlin ( AFP / Pierrick YVON )
    Berlin, la vie nocturne teste sa résilience face au déclin
    information fournie par AFP 16.10.2025 09:08 

    Capitale de la fête depuis la chute du Mur, Berlin voit des clubs célèbres fermer depuis la pandémie, victimes de l'inflation et de la pression immobilière. Entre résistance et adaptation, la lutte pour la survie s'organise. Un dimanche soir de fin d'été. La soirée ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 16.10.2025 08:54 

    * PERNOD RICARD PERP.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en baisse de 7,6% au premier trimestre, un recul légèrement plus marqué que prévu impacté par la faible demande et le déstockage aux États-Unis et en Chine. * FDJ UNITED FDJU.PA a fait état mercredi ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank