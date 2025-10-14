Citigroup : bénéfice au T3 en hausse avec les revenus records, la vente de Banamex au Mexique traîne

Un distributeur automatique de billets de la Citibank à Los Angeles

Citigroup a fait état mardi d'un bénéfice en hausse de 16% au troisième trimestre, toutes ses divisions ayant enregistré des revenus records grâce à la reprise de l'activité.

Citigroup, dont le bénéfice atteint 3,8 milliards de dollars (3,29 milliards d'euros) sur la période, a profité des méga-transactions concluent par les entreprises malgré l'incertitude quant aux politiques douanières du président américain Donald Trump.

Cette hausse du bénéfice intervient malgré la perte de 726 millions de dollars enregistrée lors de la vente d'une participation de 25% dans sa filiale mexicaine Banamex.

Son bénéfice par action a bondi de 23% pour atteindre 1,86 dollar.

Le chiffre d'affaires de la division bancaire de Citi a augmenté de 34% pour atteindre 2,1 milliards de dollars, la plus forte croissance parmi ses cinq divisions.

Les transactions mondiales ont augmenté au cours des neuf premiers mois de 2025, la hausse des opérations de grande envergure ayant poussé l'activité vers des records.

Les méga-transactions de fusions et acquisitions mondiales ont bondi pour atteindre 1.260 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 40% par rapport à la même période l'année dernière.

Les revenus des marchés de Citi ont augmenté de 15% pour atteindre 5,6 milliards de dollars au troisième trimestre, grâce à une solide performance des titres à revenu fixe.

Une baisse des taux en septembre 2025, ainsi que l'espoir d'un nouvel assouplissement cette année, pourraient aider les banques en stimulant l'activité économique et la demande des emprunteurs.

Le rendement des capitaux propres tangibles de Citi s'est établi à 8% au cours du trimestre et à 8,6% cette année, bien en-deçà de l'objectif de 10% à 11% fixé par la directrice générale Jane Fraser pour l'année prochaine.

Le concurrent de Citi, JPMorgan Chase et Wells Fargo, ont également annoncé mardi des bénéfices plus élevés au troisième trimestre, stimulés par la banque d'investissement.

L'action Citi a progressé de 36,5% en 2025, contre 28,5% pour JPMorgan et 12,4% pour Wells Fargo. L'indice bancaire KBW est en hausse de près de 15% depuis le début de l'année.

VENTE DE BANAMEX AU MEXIQUE

Citi a annoncé le mois dernier la vente d'une participation de 25% dans son unité de vente au détail Banamex au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo, président de l'opérateur aéroportuaire ASUR, pour environ 2,3 milliards de dollars.

Cette vente a entraîné une dépréciation du "goodwill" de 726 millions de dollars, qui a réduit les résultats du troisième trimestre.

La banque avait alors annoncé qu'elle prévoyait de lancer une offre publique pour le reste de l'unité.

Cependant, le conglomérat mexicain des mines et des transports Grupo Mexico a fait, à la surprise générale, une offre non sollicitée de 9,3 milliards de dollars pour Banamex.

Citi a rejeté l'offre la semaine dernière.

La banque a acheté Banamex dans le cadre d'une transaction à 12,5 milliards de dollars en 2001. La directrice générale Jane Fraser a décidé de vendre Banamex alors qu'elle cédait des activités à l'étranger. Citi a toutefois eu du mal à trouver un acheteur après l'échec des négociations avec Grupo Mexico en 2023.

(Rédigé par Tatiana Bautzer à New York et Pritam Biswas à Bangalore, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)