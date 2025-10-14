Johnson & Johnson relève son objectif annuel de revenus et étudie une scission

(AOF) - Au troisième trimestre, le bénéfice net de Johnson & Johnson s’est élevé à 5,152 milliards de dollars, soit un bond de 91,2% par rapport à la même période un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice dilué par action a quasiment connu la même progression pour atteindre 2,12 dollars, contre 1,11 dollar au troisième trimestre 2024. Enfin, le chiffre d’affaires a augmenté de 6,8%, à 23,993 milliards de dollars.

Joaquin Duato, le directeur général du groupe, a déclaré : " Johnson & Johnson a enregistré une nouvelle solide performance au troisième trimestre, grâce à la richesse et à la solidité de son portefeuille et aux progrès significatifs réalisés dans l'ensemble de son portefeuille de produits. En se concentrant davantage sur les six domaines prioritaires que sont l'oncologie, l'immunologie, les neurosciences, les maladies cardiovasculaires, la chirurgie et la vision, Johnson & Johnson entre dans une nouvelle ère de croissance accélérée et d'innovation, avec des traitements novateurs qui continueront de transformer des vies ".

Grâce à ces bonnes performances, le groupe pharmaceutique a relevé son objectif de chiffre d'affaires annuel. Ce dernier est désormais attendu entre 93,5 et 93,9 milliards de dollars, contre une précédente fourchette allant de 93,2 à 93,6 milliards de dollars. La prévision de bénéfice dilué par action reste inchangée entre 10,80 et 10,90 dollars.

Scission de l'activité orthopédie

Outre ses résultats trimestriels, Johnson & Johnson a dévoilé son intention de scinder ses activités orthopédiques afin de renforcer l'orientation stratégique et opérationnelle de chacune des sociétés et de créer de la valeur pour les parties prenantes.

La nouvelle entité serait baptisée DePuy Synthes et deviendrait la plus importante et la plus complète du secteur de l'orthopédie. Cette activité a généré un chiffre d'affaires d'environ 9,2 milliards de dollars l'année dernière.

Pour l'instant le groupe a annoncé étudier plusieurs pistes pour concrétiser cette scission sans en dévoiler davantage.

