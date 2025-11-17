 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 123,18
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deutsche Bank vise une rentabilité des fonds propres tangibles supérieure à 13% en 2028
information fournie par AOF 17/11/2025 à 15:05

(AOF) - Deutsche Bank cible une rentabilité des fonds propres tangibles de plus de 13% d'ici 2028 et a rehaussé son taux de distribution à 60% à partir de 2026, à l'occasion de sa journée investisseurs. La banque, qui a dévoilé la prochaine phase de sa stratégie, table sur respectivement plus de 10% et plus de 50% cette année. Elle prévoit une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires supérieure à 5 %, permettant à ses revenus de passer d'environ 32 milliards d'euros en 2025 à environ 37 milliards d'euros en 2028.

Les revenus nets d'intérêts devraient contribuer à hauteur d'environ 2,3 milliards d'euros à la croissance du chiffre d'affaires d'ici 2028. Ils sont attendus à environ 16 milliards d'euros, contre environ 13,5 milliards d'euros anticipés cette année.

Le coefficient d'exploitation, une mesure d'efficacité opérationnelle dans le secteur, est anticipé sous 60% d'ici 2028, contre moins de 65% cette année. La banque entend poursuivre ses investissements dans la croissance de ses activités et dans la technologie, tout en menant des programmes ciblés visant à réaliser des économies brutes d'environ 2 milliards d'euros.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) est toujours anticipé entre 13,5% et 14%. La banque estime qu'il sera possible de procéder à des distributions supplémentaires du capital excédentaire ou d'utiliser ce capital pour soutenir une croissance ciblée lorsque ce ratio est durablement supérieur à 14 %.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
31,355 EUR XETRA -1,62%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de Johnson & Johnson sur un batiment. (Crédit: / Adobe Stock)
    Johnson & Johnson acquiert Halda Therapeutics
    information fournie par Zonebourse 17.11.2025 15:07 

    Johnson & Johnson fait part de la conclusion d'un accord définitif pour acquérir Halda Therapeutics, une société au stade clinique développant des thérapies orales ciblées pour plusieurs types de tumeurs solides, pour 3,05 milliards de dollars en numéraire.

  • Des militants écologistes manifestent devant un site BASF à Saint-Aubin-Les-Elbeuf, en Seine-Maritime, le 17 novembre 2025 ( AFP / LOU BENOIST )
    Pollution: des manifestants bloquent une usine BASF près de Rouen
    information fournie par AFP 17.11.2025 15:03 

    Plusieurs centaines de manifestants ont bloqué lundi pendant quelques heures l'usine BASF de Saint-Aubin-lès-Elbeuf, près de Rouen, pour dénoncer la production de pesticides et des rejets de polluants éternels dans l'environnement. Entamé à l'aube, le blocage du ... Lire la suite

  • ( AFP / SAMEER AL-DOUMY )
    La Grèce commande une quatrième frégate au français Naval Group
    information fournie par Boursorama avec AFP 17.11.2025 15:01 

    La Grèce a commandé une quatrième frégate de défense et d’intervention (FDI) de nouvelle génération à Naval Group, a annoncé lundi l'industriel français dans un communiqué. Cette commande s’inscrit dans le cadre du programme lancé en 2022, qui prévoyait la livraison ... Lire la suite

  • Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Hubert Bonneau, à l'Hôtel de Beauvau à Paris le 10 septembre 2025. ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Atteintes aux élus: la gendarmerie au chevet des maires
    information fournie par AFP 17.11.2025 14:54 

    La lutte contre les atteintes aux élus est un "sujet essentiel" pour la gendarmerie qui a mis au point un pack sécurité à leur intention alors qu'un élu sur dix est agressé physiquement dans le cadre de ses fonctions, explique le patron de la gendarmerie, le général ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank