Deutsche Bank vise une rentabilité des fonds propres tangibles supérieure à 13% en 2028

(AOF) - Deutsche Bank cible une rentabilité des fonds propres tangibles de plus de 13% d'ici 2028 et a rehaussé son taux de distribution à 60% à partir de 2026, à l'occasion de sa journée investisseurs. La banque, qui a dévoilé la prochaine phase de sa stratégie, table sur respectivement plus de 10% et plus de 50% cette année. Elle prévoit une croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires supérieure à 5 %, permettant à ses revenus de passer d'environ 32 milliards d'euros en 2025 à environ 37 milliards d'euros en 2028.

Les revenus nets d'intérêts devraient contribuer à hauteur d'environ 2,3 milliards d'euros à la croissance du chiffre d'affaires d'ici 2028. Ils sont attendus à environ 16 milliards d'euros, contre environ 13,5 milliards d'euros anticipés cette année.

Le coefficient d'exploitation, une mesure d'efficacité opérationnelle dans le secteur, est anticipé sous 60% d'ici 2028, contre moins de 65% cette année. La banque entend poursuivre ses investissements dans la croissance de ses activités et dans la technologie, tout en menant des programmes ciblés visant à réaliser des économies brutes d'environ 2 milliards d'euros.

Le ratio de fonds propres durs (CET1) est toujours anticipé entre 13,5% et 14%. La banque estime qu'il sera possible de procéder à des distributions supplémentaires du capital excédentaire ou d'utiliser ce capital pour soutenir une croissance ciblée lorsque ce ratio est durablement supérieur à 14 %.

