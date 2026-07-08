Deutsche Bank va ouvrir un siège régional en Arabie saoudite

Deutsche Bank annonce avoir obtenu auprès du ministère de l'Investissement une licence de siège régional en Arabie saoudite, "marquant une étape importante dans son engagement de longue date envers le Royaume et la région élargie du Moyen-Orient".

Ce siège régional, 3e entité juridique de Deutsche Bank en Arabie saoudite, sera basé dans la capitale, Riyad, et servira de plateforme centrale pour la gestion régionale, la prise de décision stratégique et les fonctions d'entreprise de l'établissement financier allemand à travers le Moyen-Orient.

Il renforcera encore sa capacité à accompagner ses clients dans les domaines de la banque d'entreprise, de la banque d'investissement et de la gestion de patrimoine, tout en s'alignant sur les ambitions de l'Arabie saoudite dans le cadre de la Vision 2030.

Cette licence intervient alors que Deutsche Bank célèbre ses 20 ans de présence dans le Royaume. La banque y a établi sa succursale de Riyad en 2006, qui opère sous une licence bancaire commerciale complète, puis Deutsche Securities Saudi Arabia (DSSA) en 2007.

"L'Arabie saoudite et le Moyen-Orient constituent un marché clé en croissance pour Deutsche Bank et, par conséquent, l'obtention de cette licence de siège régional représente une étape importante dans la réalisation de nos objectifs stratégiques de développement de nos activités dans la région", commente le CEO pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Jamal Al Kishi.