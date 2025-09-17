 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 796,50
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Deutsche Bank soutient le projet de banque mondiale de la défense
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 17:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec détails et contexte)

Deutsche Bank

DBKGn.DE soutient la création de la Banque de défense, de sécurité et de résilience (DSRB), une initiative visant à créer une banque de défense mondiale soutenue par l'État pour financer le réarmement des pays, a-t-elle déclaré mercredi.

Deutsche Bank a rejoint les rivaux déjà signés, y compris JPMorgan JPM.N et Commerzbank CBKG.DE , pour aider la banque multilatérale proposée, selon le site Web de la DSRB. Un porte-parole du DSRB s'est refusé à tout commentaire.

Deutsche Bank n'a pas précisé de quelle manière elle apportait son aide. D'autres banques ont déclaré qu'elles fournissaient une assistance technique pour permettre à l'ORDS de fonctionner, tandis que la banque néerlandaise ING INGA.AS a déclaré qu'elle avait accordé un prêt de démarrage.

"Deutsche Bank s'est engagée à continuer de soutenir les efforts déployés par l'UE, le gouvernement allemand, le gouvernement britannique et d'autres pour améliorer la résilience de la défense en Europe", a déclaré la banque dans un communiqué de presse.

Le DSRB a été proposé par d'anciens conseillers en sécurité de l'Otan, d'anciens militaires de haut rang et des banquiers. Son objectif est de fonder une institution notée triple A capable de lever 100 milliards de livres (137 milliards de dollars) pour financer des projets de défense, en particulier dans les pays qui peuvent avoir du mal à accéder à des financements moins onéreux.

Reuters a rapporté au début du mois que la Grande-Bretagne ne soutiendrait pas l'initiative, ce qui a porté un premier coup au projet proposé.

Le DSRB a organisé une réunion à Londres au début du mois, à laquelle ont participé 35 pays de l'Otan, de l'UE et de la région indo-pacifique - y compris tous les pays du G7 - afin de discuter des propositions. Il n'a pas encore indiqué s'il avait obtenu le soutien financier d'un quelconque pays pour son lancement.

(1 dollar = 0,7320 livre)

Banque mondiale
Défense

Valeurs associées

COMMERZBANK
30,870 EUR XETRA -2,77%
DEUTSCHE BANK
30,735 EUR XETRA -0,26%
ING GROUP
21,4550 EUR Euronext Amsterdam -0,23%
JPMORGAN CHASE
312,375 USD NYSE +0,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, lors d'un discours de clôture de la réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G7 à Banff, en Alberta, au Canada, le 22 mai 2025 ( AFP / Dave Chidley )
    Canada: première baisse du taux directeur depuis les droits de douane américains
    information fournie par AFP 17.09.2025 17:59 

    La Banque du Canada a abaissé mercredi son taux directeur le faisant passer de 2,75% à 2,50%, soit la première diminution en six mois, dans un contexte où les droits de douane américains et l'incertitude commerciale pèsent "lourdement sur l'activité économique". ... Lire la suite

  • Boutique Gucci, dans le quartier de La Madeleine, à Paris. (Crédit: L. Grassin / )
    Kering : Francesca Bellettini nommée PDG de Gucci
    information fournie par AOF 17.09.2025 17:58 

    (AOF) - Kering annonce la nomination de Francesca Bellettini comme présidente-directrice générale de Gucci, reportant à Luca de Meo, directeur général de Kering. En outre, Jean-Marc Duplaix continuera d'exercer ses fonctions de chief operating officer de Kering, ... Lire la suite

  • L'Union européenne "n'a pas encore trouvé de remède" contre les pénuries de médicaments, selon un rapport publié mercredi par la Cour des comptes européenne ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )
    L'UE peine à trouver la parade face aux pénuries de médicaments
    information fournie par AFP 17.09.2025 17:53 

    L'Union européenne "n'a pas encore trouvé de remède" contre les pénuries de médicaments, selon un rapport publié mercredi par la Cour des comptes européenne, qui appelle à renforcer l'Agence européenne des médicaments. Cet audit analyse notamment les pénuries records ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes sans direction claire avant la Fed
    information fournie par AFP 17.09.2025 17:44 

    Les marchés boursiers européens ont clôturé sans direction claire mercredi, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui devrait baisser ses taux directeurs pour la première fois de l'année. Londres a gagné 0,14% ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank