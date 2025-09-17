Deutsche Bank soutient le projet de banque mondiale de la défense

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec détails et contexte)

Deutsche Bank

DBKGn.DE soutient la création de la Banque de défense, de sécurité et de résilience (DSRB), une initiative visant à créer une banque de défense mondiale soutenue par l'État pour financer le réarmement des pays, a-t-elle déclaré mercredi.

Deutsche Bank a rejoint les rivaux déjà signés, y compris JPMorgan JPM.N et Commerzbank CBKG.DE , pour aider la banque multilatérale proposée, selon le site Web de la DSRB. Un porte-parole du DSRB s'est refusé à tout commentaire.

Deutsche Bank n'a pas précisé de quelle manière elle apportait son aide. D'autres banques ont déclaré qu'elles fournissaient une assistance technique pour permettre à l'ORDS de fonctionner, tandis que la banque néerlandaise ING INGA.AS a déclaré qu'elle avait accordé un prêt de démarrage.

"Deutsche Bank s'est engagée à continuer de soutenir les efforts déployés par l'UE, le gouvernement allemand, le gouvernement britannique et d'autres pour améliorer la résilience de la défense en Europe", a déclaré la banque dans un communiqué de presse.

Le DSRB a été proposé par d'anciens conseillers en sécurité de l'Otan, d'anciens militaires de haut rang et des banquiers. Son objectif est de fonder une institution notée triple A capable de lever 100 milliards de livres (137 milliards de dollars) pour financer des projets de défense, en particulier dans les pays qui peuvent avoir du mal à accéder à des financements moins onéreux.

Reuters a rapporté au début du mois que la Grande-Bretagne ne soutiendrait pas l'initiative, ce qui a porté un premier coup au projet proposé.

Le DSRB a organisé une réunion à Londres au début du mois, à laquelle ont participé 35 pays de l'Otan, de l'UE et de la région indo-pacifique - y compris tous les pays du G7 - afin de discuter des propositions. Il n'a pas encore indiqué s'il avait obtenu le soutien financier d'un quelconque pays pour son lancement.

(1 dollar = 0,7320 livre)