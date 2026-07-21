Deutsche Bank relève son objectif sur Richemont après un 1er trimestre canon

Deutsche Bank a réaffirmé mardi sa recommandation à l'achat sur le géant suisse du luxe Richemont, tout en rehaussant son objectif de cours sur le titre, porté de 195 à 210 francs suisses à la suite d'un 1er trimestre ressorti nettement supérieure aux attentes.

Dans une note de recherche, la banque allemande rappelle que le propriétaire des marques Cartier et Van Cleef & Arpels a publié la semaine passée un chiffre d'affaires porté par la dynamique de sa division de joaillerie, en hausse de 24% à taux de change constants, tandis que l'horlogerie progresse de 8%.

Selon ses analystes, même si la cherté des cours de l'or devrait continuer de peser sur les marges, l'impact négatif devrait s'atténuer sur la seconde moitié de l'exercice, avant de potentiellement devenir un soutien d'ici le premier trimestre de l'exercice 2028.

Prévisions revues à la hausse

Malgré des bases de comparaison qui s'annoncent plus exigeantes pour le reste de l'exercice, la banque anticipe le maintien d'une croissance à deux chiffres (double-digit) pour la joaillerie et une progression modérée (mid-single digit) pour le reste des activités.

A la lumière de ces performances, Deutsche Bank relève de 5% ses prévisions pour l'exercice 2027

Une valorisation qui laisse peu de place à l'erreur

Le principal facteur de risque identifié par Deutsche Bank réside dans le caractère très consensuel du dossier sur le marché. Sachant que le titre s'échange sur la base d'un ratio cours/bénéfice (PER) de 23,5 fois les résultats estimés pour 2027, la poursuite de la hausse du titre va essentiellement dépendre de nouvelles révisions à la hausse des bénéfices, prévient l'établissement germanique.