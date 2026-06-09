Deutsche Bank relève sa cible sur Aberdeen, l'action grimpe

(Zonebourse.com) - Aberdeen Group grimpe de 2,9% à 243 pence à Londres, soutenu par des propos favorables de Deutsche Bank, qui réitère sa recommandation à l'achat et relève son objectif de cours de 235 à 265 pence sur le titre du gestionnaire d'actifs britannique.
"Depuis le dernier point d'activité d'Aberdeen, certains pairs clés des plateformes D2C (notamment AJ Bell, en tant que pair coté de référence) ont connu des revalorisations de multiples significatives, principalement portées par de fortes performances de trading ", souligne la banque allemande.
DB a mis à jour sa valorisation par la méthode de la "somme des parties" pour en tenir compte, ainsi que pour s'aligner plus largement sur les conditions de marché, ce qui a eu un impact globalement favorable compte tenu des niveaux de marché majoritairement élevés depuis son dernier point sur le dossier.
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