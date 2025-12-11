Deutsche Bank relève la note de J.B. Hunt à "acheter" et augmente l'objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Deutsche Bank relève la note de la société américaine de transport routier J.B. Hunt Transport Services

JBHT.O à "acheter" contre "conserver", et augmente l'objectif de cours à 227 $ contre 133 $

** Le PT représente une hausse de 14,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime qu'elledevrait tirer le meilleur parti de la hausse des tarifs des transports routiers jusqu'en 2026, encourageant des transferts plus rentables vers les offres de transport ferroviaire et intermodal de JBHT

** La Deutsche Bank s'attend à ce que la croissance des bénéfices de la société soit supérieure à celle du marché au cours des deux prochaines années

** 14 courtiers sur 25 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 1 à "vendre"; l'objectif de cours médian est de 173 $ - données compilées par LSEG ** À la dernière clôture, les actions ont augmenté de 16,1 % depuis le début de l'année