Deutsche Bank relève Applied Materials à "acheter", les actions grimpent

23 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements pour puces Applied Materials AMAT.O augmentent de 1,3 % à 322,94 $

** Deutsche Bank relève le titre de "hold" à "buy"; prévoit que l'équipement de fabrication de plaquettes, qu'AMAT fabrique, devrait être plus dynamique à l'horizon 2026-27

** Deutsche Bank relève son objectif de cours (PT) à 390 $ contre 275 $, ce qui implique une hausse de 22,3 % par rapport au dernier prix de clôture de l'action

** "Nous considérons que la décote actuelle de la société par rapport à leurs pairs du secteur des semi-conducteurs est exagérée, et nous voyons un potentiel de réduction de cet écart de valorisation à l'avenir", déclare la Deutsche Bank

** La note moyenne de 35 analystes est "acheter", leur objectif de cours médian est de 287,50 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action a augmenté de 58,02 %