 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deutsche Bank n'est plus à la vente sur Kingfisher, l'action monte
information fournie par AOF 17/09/2026 à 13:38
Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - Kingfisher gagne 2% à près de 307 GBX à Londres, dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank de "vente" à "conserver", avec un objectif de cours porté de 260 à 300 GBX sur le titre du distributeur européen d'articles de bricolage.

Dans sa note sur la maison mère de B&Q et Screwfix au Royaume-Uni, ainsi que de Castorama et Brico Dépôt en France, la banque allemande explique avoir observé une amélioration séquentielle des données qu'elle suit, malgré la faiblesse globale des perspectives de consommation européennes.

Elle a relevé de 4% sa prévision de bénéfice avant impôt (PBT) pour l'exercice 2027, à 605 MGBP, un niveau supérieur au consensus de 580 MGBP ainsi que, de façon marginale, au point médian de la fourchette cible de 565 à 625 MGBP.

"Nous avons rétrogradé Kingfisher à "vente" en décembre 2025 en raison des pressions sur les coûts au Royaume-Uni et de perspectives macroéconomiques plus faibles, mais les bénéfices et le cours de l'action n'ont baissé que légèrement depuis", rappelle Deutsche Bank.

Avec l'amélioration des données sectorielles malgré le contexte macroéconomique, la banque voit peu de possibilités de modification des objectifs annuels à l'issue du 1er semestre et passe donc à "conserver". Elle table sur un PBT de 412 MGBP pour le 1er semestre, contre un consensus de 372 MGBP.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

KINGFISHER
308,400 GBX LSE +2,59%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 17/09/2026 à 13:38:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,47 -2,96%
CAC 40
8 190,25 +0,61%
2CRSI
29,07 +0,03%
BIOPHYTIS
0,0504 +10,04%
HAFFNER ENERGY
0,54 -11,62%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank