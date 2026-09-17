Deutsche Bank n'est plus à la vente sur Kingfisher, l'action monte

(Zonebourse.com) - Kingfisher gagne 2% à près de 307 GBX à Londres, dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank de "vente" à "conserver", avec un objectif de cours porté de 260 à 300 GBX sur le titre du distributeur européen d'articles de bricolage.
Dans sa note sur la maison mère de B&Q et Screwfix au Royaume-Uni, ainsi que de Castorama et Brico Dépôt en France, la banque allemande explique avoir observé une amélioration séquentielle des données qu'elle suit, malgré la faiblesse globale des perspectives de consommation européennes.
Elle a relevé de 4% sa prévision de bénéfice avant impôt (PBT) pour l'exercice 2027, à 605 MGBP, un niveau supérieur au consensus de 580 MGBP ainsi que, de façon marginale, au point médian de la fourchette cible de 565 à 625 MGBP.
"Nous avons rétrogradé Kingfisher à "vente" en décembre 2025 en raison des pressions sur les coûts au Royaume-Uni et de perspectives macroéconomiques plus faibles, mais les bénéfices et le cours de l'action n'ont baissé que légèrement depuis", rappelle Deutsche Bank.
Avec l'amélioration des données sectorielles malgré le contexte macroéconomique, la banque voit peu de possibilités de modification des objectifs annuels à l'issue du 1er semestre et passe donc à "conserver". Elle table sur un PBT de 412 MGBP pour le 1er semestre, contre un consensus de 372 MGBP.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer