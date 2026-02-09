Deutsche Bank intègre sa suite HausFX à la plateforme Aladdin de BlackRock
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 16:09
Selon les deux groupes financiers, cette collaboration représente "une avancée majeure dans la mise en place de solutions de changes automatisées, transparentes et rentables au secteur mondial de la gestion d'actifs".
Les clients habituels d'Aladdin et de HausFX ont désormais la possibilité d'accéder en souplesse aux capacités HausFX de Deutsche Bank sur la plateforme Aladdin, complétant ainsi les flux de travail existants.
"L'intégration de la plateforme Aladdin et de HausFX aidera les institutions à débloquer une réelle valeur opérationnelle, de manière fluide et à grande échelle", selon Panos Stergiou, responsable mondial du groupe clients institutionnels chez Deutsche Bank.
"Cette collaboration reflète notre attention continue à fournir les outils et l'innovation dont nos clients ont besoin", commente de son côté Kamya Somasundaram, responsable mondiale des partenariats d'entreprise Aladdin chez BlackRock.
Valeurs associées
|31,700 EUR
|XETRA
|+1,44%
