 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deutsche Bank intègre sa suite HausFX à la plateforme Aladdin de BlackRock
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 16:09

Deutsche Bank et BlackRock annoncent un partenariat par lequel la suite technologique HausFX (FX-as-a-Service) de l'établissement bancaire allemand sera intégrée à la plateforme Aladdin du géant américain de la gestion d'actifs et d'investissements.

Selon les deux groupes financiers, cette collaboration représente "une avancée majeure dans la mise en place de solutions de changes automatisées, transparentes et rentables au secteur mondial de la gestion d'actifs".

Les clients habituels d'Aladdin et de HausFX ont désormais la possibilité d'accéder en souplesse aux capacités HausFX de Deutsche Bank sur la plateforme Aladdin, complétant ainsi les flux de travail existants.

"L'intégration de la plateforme Aladdin et de HausFX aidera les institutions à débloquer une réelle valeur opérationnelle, de manière fluide et à grande échelle", selon Panos Stergiou, responsable mondial du groupe clients institutionnels chez Deutsche Bank.

"Cette collaboration reflète notre attention continue à fournir les outils et l'innovation dont nos clients ont besoin", commente de son côté Kamya Somasundaram, responsable mondiale des partenariats d'entreprise Aladdin chez BlackRock.

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
31,700 EUR XETRA +1,44%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank