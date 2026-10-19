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Deutsche Bank et Bernstein parient sur une fin d'année solide pour TKMS
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 12:13

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A l'approche de la publication des résultats annuels de TKMS prévue le 7 décembre, Deutsche Bank et Bernstein affichent des perspectives favorables pour le groupe. Le premier relève son objectif de cours de 112 à 115 EUR, tout en confirmant son conseil "achat", tandis que le second abaisse sa cible de 120 à 115 EUR, avec une recommandation "surperformance" inchangée. Peu après midi, le titre progresse modestement de 0,2% à Francfort, autour des 84,1 euros.

Les deux bureaux d'études convergent ainsi vers un objectif de cours de 115 euros, anticipant une fin d'exercice 2026 particulièrement dynamique, soutenue par l'exécution des contrats en cours et l'amélioration des performances opérationnelles.

Concrètement, Bernstein anticipe notamment une croissance de 22% du chiffre d'affaires au 4e trimestre, supérieure aux attentes du marché, et une marge d'EBIT de 8,3%. L'analyste estime que ces performances pourraient conduire le groupe à dépasser ses objectifs annuels et, surtout, à relever ses ambitions de rentabilité à moyen terme.

Selon le courtier, les nouveaux contrats, négociés dans des conditions plus favorables, commencent progressivement à se refléter dans les résultats. Il table ainsi sur une marge d'EBIT de 7,8% en 2027 et de 8,5% en 2028, alors que le groupe vise actuellement une marge supérieure à 7% à cet horizon. Ses estimations d'EBIT pour 2030 restent supérieures de 33% au consensus, ce qui laisse entrevoir un potentiel de révision à la hausse des prévisions bénéficiaires.

De son côté, Deutsche Bank met surtout en avant la dynamique commerciale. La banque souligne la sécurisation des deux tranches du programme F128/MEKO-200, représentant plusieurs milliards d'euros de commandes. Elle attend également la signature de contrats majeurs au Canada, pour plus de 15 milliards d'euros, et en Inde, pour plus de 4 MdsEUR, avant la fin de l'année. Bernstein identifie également les sous-marins indiens et les frégates F127 parmi les prochains moteurs du carnet de commandes.

Malgré cette convergence sur les perspectives opérationnelles, les deux établissements ajustent différemment leurs valorisations. Bernstein relève ses prévisions d'EBIT de 2% pour 2026 et de 5% pour 2030, mais réduit son objectif de cours en raison d'hypothèses moins favorables concernant les acomptes versés à la commande. Deutsche Bank considère, pour sa part, que le récent repli du titre constitue une nouvelle opportunité d'achat.

Pour les deux analystes, la publication du 7 décembre pourrait constituer une étape importante, notamment si TKMS confirme l'amélioration de ses marges et revoit à la hausse ses objectifs à moyen terme.

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TKMS
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