Australie : une députée grièvement blessée lors d'une "violente attaque", un suspect interpellé

La députée australienne Helen Haines pose le 9 mai 2026 à Albury, en Australie ( AFP / HILARY WARDHAUGH )

Une députée connue pour ses combats contre la corruption et le changement climatique a été gravement blessée lundi en Australie, après avoir été délibérément renversée par une voiture dont le chauffeur a été arrêté, dans un pays où les menaces visant les parlementaires se multiplient.

Députée indépendante, Helen Haines, 65 ans, a été "attaquée devant sa permanence électorale" à Wangaratta, à un peu plus de 200 kilomètres au nord-ouest de Melbourne (sud-est), a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese. La parlementaire a été percutée par un Landcruiser Toyota vers 15H35 (04H35 GMT).

"Ce n'était pas un accident. Il s'agit d'un acte délibéré", a ajouté M. Albanese à la chaîne ABC précisant qu'un suspect était en garde à vue.

Le Premier ministre de l'Etat de Victoria Ben Carroll s'est dit "consterné" par cette "violente attaque" survenue dans son État. "Je sais à quel point cela va être dévastateur (...) pour tous ceux qu'Helen représente", a-t-il ajouté.

Un témoin a déclaré à la chaîne ABC qu’il avait entendu un bruit sourd et vu une femme coincée entre deux voitures.

Le conducteur du véhicule en cause, un homme de 43 ans, a été maîtrisé par des passants avant d'être arrêté par la police, a précisé Ashley Mason, un officier de la police de l'État de Victoria. Un couteau a été trouvé dans son véhicule, selon la police. Selon un média local, le suspect était connu des services de police.

"Intègre"

La députée "souffre de ce qui a été décrit comme des blessures critiques", a ajouté M. Mason.

L'unité antiterroriste a été saisie, a précisé M. Albanese. Le mobile présumé de l'attaque demeure inconnu.

L'agression de la députée a suscité un vaste élan de soutien.

Helen Haines est entrée au Parlement en 2019 après avoir travaillé comme infirmière et sage-femme.

Elle s'est fait connaître pour ses positions, notamment en faveur d'une action plus forte contre le changement climatique. Et elle a été largement saluée pour sa lutte en faveur de la transparence en politique et contre la corruption.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese le 22 septembre 2026 à New York ( AFP / Ludovic MARIN )

"Helen Haines est quelqu'un d'incroyablement travailleur. Elle est d'une intelligence redoutable", a déclaré le chef de gouvernement à des journalistes.

"Il y a une raison pour laquelle Helen Haines est autant aimée et admirée : c'est une personne intègre. C'est quelqu'un qui traite tout le monde avec respect", a-t-il déclaré. "C'est quelqu'un qui est un véritable phare pour" les gens de sa circonscription.

"Choc pour notre nation"

La violence politique est rare en Australie mais la police fédérale y a constaté une hausse constante des menaces et des injures visant les responsables politiques du pays ces dernières années. Elle a mis en place en 2025 une équipe spécialisée dans les enquêtes sur les groupes et les individus qui prennent les parlementaires pour cible.

"Le climat s'est tendu ces derniers temps", a relevé lundi Anthony Albanese sur ABC. "J'ai exprimé cette inquiétude aux médias", a-t-il dit. "Si vous regardez les fils de discussion sur les réseaux sociaux de n'importe qui et que vous lisez les commentaires, vous verrez que les gens y disent des choses qu'ils ne diraient jamais en face à face", a-t-il ajouté.

"Toutes nos pensées vont à Helen, à sa famille, à ses amis, à son équipe (...) en cette période extrêmement difficile. Nous prions pour son rétablissement complet", a déclaré le chef de gouvernement à des journalistes.

Le chef de l'opposition conservatrice, Angus Taylor, a qualifié cette journée de "choc pour notre nation".

"La violence contre tout représentant élu, quel qu'il soit et quoi qu'il défende, n'est jamais acceptable en Australie", a de son côté déclaré la sénatrice d’extrême droite Pauline Hanson.

"Nous remercions l'intervention rapide des passants et des professionnels de santé dévoués qui l'ont assistée, ainsi que la police pour son intervention", a indiqué la famille d'Helen Haines dans un communiqué.

"Notre famille, et l'équipe d'Helen, ne feront aucun autre commentaire pour le moment et demandent que leur vie privée soit respectée par le public et les médias", a-t-elle précisé.