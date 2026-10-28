Deutsche Bank dépasse les attentes au 3e trimestre et relève son objectif de revenus

Deutsche Bank ( 2,40%) a dégagé un bénéfice net de 1,85 milliard d'euros au troisième trimestre, en hausse de 2 %, et vise désormais plus de 33 milliards d'euros de revenus en 2026. Les analystes saluent la maîtrise des coûts et la vigueur des autres métiers, qui compensent le recul de la banque d'investissement.

La banque d'investissement ralentit, mais Deutsche Bank garde de l'élan. Le groupe allemand a publié mercredi un bénéfice avant impôts en hausse de 8%, à 2,63 milliards d'euros, supérieur de 10% aux attentes selon UBS et KBW. Il vise désormais plus de 33 milliards d'euros de revenus en 2026, contre environ 33 milliards auparavant.

Au troisième trimestre, ses recettes ont progressé de 4%, à 8,34 milliards d'euros, tandis que ses dépenses sont restées quasiment stables à 5,20 milliards. Le bénéfice net total atteint 1,85 milliard d'euros, en hausse de 2%, une progression freinée par l'alourdissement de la charge fiscale. La part attribuable aux actionnaires, avant rémunération des obligations hybrides, s'établit à 1,81 milliard.

"Nous augmentons nos revenus tout en investissant dans notre avenir et en maîtrisant nos coûts", souligne le président du directoire, Christian Sewing, dans un message aux salariés. Sur neuf mois, le bénéfice après impôts atteint un record de 5,9 milliards d'euros, en hausse de 7%.

Ce bilan masque des performances contrastées. Les revenus de la banque d'investissement reculent de 2%, à 2,9 milliards d'euros, pénalisés par les activités de taux et de devises. Mais la banque d'entreprises signe des recettes trimestrielles records, tandis que la gestion d'actifs attire une collecte nette record de 31 milliards d'euros.

Les analystes saluent la maîtrise des coûts

Pour AlphaValue, la bonne surprise vient autant des revenus, supérieurs de 2% aux attentes, que des charges, inférieures de 2% aux prévisions. Le bureau d'études ne décèle aucun signe de détérioration de la qualité des actifs et confirme sa recommandation "Ajouter".

UBS souligne la bonne tenue de la banque d'entreprises et de la banque privée. Même dans la banque d'investissement, les coûts inférieurs aux prévisions soutiennent les résultats. La banque suisse recommande l'achat du titre, avec une cible de 37 euros, tout en signalant des provisions pour pertes sur crédits légèrement supérieures aux attentes.

KBW estime que cette publication pourrait entraîner un relèvement d'environ 1,5% des prévisions de bénéfices. Le courtier conserve toutefois une opinion "Performance en ligne avec le marché" et un objectif de 33 euros. Les perspectives de revenus d'intérêts et la qualité du crédit restent notamment sous surveillance.

Christian Sewing affiche, lui, ses ambitions : "Nous voulons devenir un champion européen." Le dirigeant prévoit de préciser la trajectoire du groupe lors de la présentation des résultats annuels en janvier.