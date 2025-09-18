Deutsche Bank dégrade son conseil sur Barry Callebaut à 'conserver'
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 11:30
Dans une note de recherche publiée dans la matinée, l'analyste fait remarquer que l'action Barry a beaucoup monté récemment, affichant des gains de 38% par rapport au point bas atteint au mois de juillet suite à la publication des résultats semestriels.
Dans l'intervalle, les prévisions de résultats établies par le marché ont été revues à la baisse (-6 %), ce qui fait dire à l'intermédiaire que le cours de l'action s'est redressé plus vite que les fondamentaux, comme l'illustre son ratio de valorisation (PER) devenu plus cher (+25%).
Par ailleurs, les indicateurs dits 'alternatifs' mesurant l'activité logistique évoluent aujourd'hui en territoire de décroissance, ce qui constitue un signal d'alerte sachant que ces données déterminent historiquement l'évolution du cours de Bourse dans les deux mois à venir.
Valeurs associées
|1 076,000 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-3,06%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 18/09/2025 à 11:30:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
"Extrême droite", "cible sur nos vies": audiovisuel public et médias Bolloré sortent le lance-flammes
Escalade verbale spectaculaire dans la guerre entre l'audiovisuel public et les médias de la galaxie Bolloré: la patronne de France Télévisions a pour la première fois qualifié CNews d'"extrême droite" jeudi, ce qui "met une cible" sur les journalistes la chaîne ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme, Meta, Crowdstriker et Nike) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,73% pour le Dow Jones .DJI , de 0,87% pour le Standard &
-
Les exportations de montres suisses ont enregistré un recul généralisé en août, dégringolant vers les Etats-Unis après le choc des droits de douane de 39% imposés par la Maison Blanche, mais aussi vers la Chine, le Japon et le Royaume-Uni. En août, les exportations ... Lire la suite
-
(AOF) - Solutions 30 (- 23,74 %, à 1,23 euro) Solutions 30 dévisse après avoir dévoilé hier soir des résultats décevants en raison de la dégradation de son activité dans la fibre en France. TP Icap Midcap a réagi à cette publication en abaissant sa recommandation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer