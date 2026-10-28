Deutsche Bank: bénéfice net en hausse malgré des faiblesse dans la banque d'investissement

( AFP / BEN STANSALL )

La première banque allemande Deutsche Bank a publié mercredi un bénéfice net trimestriel de 1,6 milliard d'euros part du groupe, conforme aux attentes, soutenu par toutes les activités malgré un environnement économique et financier toujours incertain.

Les revenus ont progressé de 4% sur un an pour atteindre 8,34 milliards d'euros malgré un recul de 2% des revenus de la banque d'investissement, à 2,9 milliards d'euros. Cette baisse reflète notamment le repli des activités sur les marchés de taux et de devises, qui n'a été que partiellement compensé par la forte croissance des activités de financement.

Comme l'ensemble du secteur bancaire européen, Deutsche Bank évolue dans un environnement monétaire moins porteur qu'au plus fort du cycle de hausse des taux et est pénalisé par une grande incertitude qui freine l'investissement.

La performance globale reste dynamique grâce aux "pôles de croissance stratégiques du groupe" qui ont "particulièrement bien performé, portés par des afflux record de capitaux dans la gestion d'actifs et la gestion de fortune", a commenté le président du directoire, Christian Sewing, dans un communiqué.

Les actifs sous gestion ont dépassé 1.200 milliards d'euros, en hausse de 166 milliards d'euros par rapport au troisième trimestre 2025.

Les entrées nettes de capitaux ont de leur côté atteint un niveau record pour le deuxième trimestre consécutif, à 31 milliards d'euros au troisième trimestre 2026, notamment grâce à d'importants flux vers les produits d'investissement passifs, explique la banque.

Deutsche Bank a confirmé ses objectifs financiers pour 2026, tant en matière de revenus que de rentabilité, estimant rester en bonne voie pour atteindre son objectif annuel d'environ 33 milliards d'euros de revenus.

La banque s'est également dite confiante dans sa capacité à dépasser son objectif d'un rendement des fonds propres supérieur à 13% à l'horizon 2028.