Deutsche Bank affiche une hausse inattendue de son bénéfice au T3

Deutsche Bank

DBKGn.DE a fait état mercredi d'une hausse inattendue de 2% de son bénéfice au troisième trimestre, la performance de ses divisions de banque de détail et d'entreprise ayant compensé le recul du chiffre d'affaires de sa branche de banque d'investissement.

Deutsche Bank a enregistré au cours du trimestre un bénéfice net, part du groupe, de 1,59 milliard d'euros, contre 1,56 milliard d'euros un an plus tôt.

Ce résultat est supérieur aux prévisions des analystes, qui tablaient sur un bénéfice de 1,44 milliard d'euros, selon un consensus compilé par le groupe.

Deutsche Bank est la dernière grande banque d’investissement mondiale à date à faire état d’une certaine faiblesse au cours du trimestre, notamment en raison des fluctuations des marchés financiers.

La hausse des rendements obligataires, les inquiétudes liées à l'IA et les conflits géopolitiques ont rendu nerveux les investisseurs et les conseils d’administration, freinant les opérations de fusion-acquisition et pesant sur les revenus des banques d’investissement.

Le chiffre d’affaires du négoce de titres à revenu fixe et de devises, l’une des principales activités de Deutsche Bank, a reculé de 3% après une année record l’année précédente. Cette baisse était toutefois conforme aux prévisions et moins marquée que celle de 5% enregistrée par ses homologues américains.

Pour la banque d'investissement dans son ensemble, le chiffre d'affaires a reculé de 2%, conformément aux prévisions. Cette division est restée la principale source de revenus de la banque allemande.

Deutsche Bank s'est par ailleurs montrée optimiste quant à ses perspectives pour l'ensemble de l'année, prévoyant désormais un chiffre d'affaires du groupe supérieur à 33 milliards d'euros, au lieu d'environ 33 milliards d'euros.

(Rédigé par Tom Sims et Matthias Inverardi; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)