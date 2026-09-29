Deutsche Aircraft mise sur des avions économes en carburant pour relancer l'industrie allemande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Deutsche Aircraft inaugure une chaîne de montage de 100 millions d'euros à Leipzig

* Le constructeur aéronautique développe le turbopropulseur régional D328eco

* Cet avion est conçu pour fonctionner à 100 % avec du carburant d'aviation durable

par Gianluca Lo Nostro

Deutsche Aircraft espère que la hausse des prix du carburant ravivera l'intérêt pour son avion D328eco, plus économe en carburant mais dont le lancement a été retardé, a déclaré mardi le constructeur aéronautique allemand lors de l'inauguration à Leipzig d'une chaîne de montage de 100 millions d'euros (114 millions de dollars).

Cet avion, équipé de moteurs à turbopropulseurs, a été mis en développement en 2020 et devrait effectuer son premier vol début 2027.

« Le prix du carburant a considérablement augmenté. Un turbopropulseur est, par nature, 30 % à 40 % plus économe en carburant que les jets régionaux comparables. C’est un atout », a déclaré à Reuters le directeur général Nico Neumann.

Ce projet est atypique en Europe, où la construction aéronautique commerciale est dominée par Airbus AIR.PA et où les programmes d’avions en cours sont relativement peu nombreux.

Mais le programme a connu des retards après son lancement, la pandémie de COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ayant perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales.

« Beaucoup de choses ont déjà mal tourné et je pense que nous avons fait preuve de résilience. Nous nous sommes adaptés à la nouvelle situation », a déclaré M. Neumann.

Détenue à 100 % par la société aérospatiale américaine Sierra Nevada Corporation, Deutsche Aircraft développe le D328eco, destiné à succéder au Dornier 328, un turbopropulseur régional lancé dans les années 1990.

Selon les concepteurs, l'avion conserve la vitesse et les capacités d'atterrissage sur piste courte de son prédécesseur, mais intègre un moteur Pratt & Whitney Canada RTX.N , conçu pour fonctionner jusqu'à 100 % avec du carburant aviation durable (SAF), ainsi qu'un train d'atterrissage repensé.

D'autres constructeurs aéronautiques et leurs fournisseurs de moteurs ont indiqué que leurs moteurs étaient en cours d'adaptation pour fonctionner à 100 % au SAF, bien que ce carburant reste rare.

M. Neumann a déclaré que la société avait obtenu 134 lettres d’intention, garanties par des acomptes versés par les clients, et s’attendait à ce que bon nombre d’entre elles se transforment en commandes fermes. L’usine de Leipzig produira jusqu’à 48 avions par an.

« L'Allemagne possède une longue tradition dans le domaine de l'aviation, mais elle n'a plus eu de constructeur d'équipement d'origine (OEM) depuis une dizaine d'années. Je pense qu'un pays industrialisé comme l'Allemagne doit disposer de son propre constructeur d'équipement d'origine. »

Selon M. Neumann, le gouvernement allemand soutient Deutsche Aircraft et participe à un prêt à risque partagé. Le constructeur aéronautique estime pouvoir conquérir plus d’un tiers du marché potentiel total, qui s’élève à 3 800 appareils.

(1 $ = 0,8790 €)