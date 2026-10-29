DETTE EN DEVISES DU CANADA-Le « loonie » atteint son plus haut niveau depuis six semaines alors que l'écart de rendement entre le Canada et les États-Unis se réduit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Fergal Smith

Le dollar canadien s'est raffermi jeudi pour atteindre son plus haut niveau depuis six semaines face au dollar américain, après que le début du cycle de resserrement monétaire de la Banque du Canada a contribué à réduire l'écart entre les rendements obligataires canadiens et américains.

Le « loonie » CAD= s'échangeait en hausse de 0,1% à 1,3982 par dollar américain, soit 71,52 cents américains, après avoir atteint son plus haut niveau intrajournalier depuis le 16 septembre à 1,3966.

* L'écart entre le rendement canadien à 2 ans et son équivalent américain s'est resserré de 4,7 points de base pour s'établir à environ 128 points de base en faveur du titre américain. Il avait atteint 160 points de base plus tôt ce mois-ci, soit l'écart le plus important depuis février 2025.

* Mercredi, la Banque du Canada a relevé son taux directeur de 25 points de base, à 2,50%, et a indiqué que de nouvelles hausses pourraient s’avérer nécessaires pour empêcher la flambée des coûts énergétiques d’alimenter une inflation plus généralisée, tandis que la Réserve fédérale a maintenu son taux directeur inchangé.

* Cette évolution de l’écart de rendement “a convaincu les traders de miser sur de nouveaux gains pour le dollar canadien”, a déclaré Amo Sahota, directeur chez Klarity FX à San Francisco.

* “Les cours du pétrole restent également élevés, ce qui apporte un certain soutien à la devise”, a ajouté Amo Sahota.

* Les contrats à terme sur le pétrole brut américain

CLc1 ont clôturé en baisse de 0,8% dans l’espoir de pourparlers de paix entre les États-Unis et l’Iran, mais sont restés à un niveau élevé de 102 dollars le baril. Le pétrole est l’une des principales exportations du Canada.

* Le dollar américain =USD a reculé face à un panier de devises majeures, les rendements des bons du Trésor américain s’étant adoucis après la publication de données sur l’inflation américaine globalement conformes aux attentes.

* Le rendement canadien à 10 ans CA10YT=RR a reculé d’un demi-point de base, à 3,853%.

* L’Ontario , l’un des plus grands emprunteurs sous-souverains au monde, prévoit un déficit budgétaire plus important que prévu initialement et un retour à l’équilibre retardé, alors qu’il accorde des allègements fiscaux aux entreprises et apporte son soutien aux secteurs durement touchés par les droits de douane américains, selon une mise à jour budgétaire.