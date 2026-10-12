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Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 12/10/2026 à 14:53

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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 10 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 1,695 MD EUROS

PRIX LIMITE 2,620%

% SERVI AU PRIX LIMITE 36,11%

TAUX MOYEN PONDERE 2,614%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 14/10/26

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,180 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,840 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,775%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,761%

A COMPARER A 2,786%

EN DATE DU 05/10/26

DATE DE REGLEMENT 6964

BTF 25 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,599 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,916 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,965%

% SERVI AU PRIX LIMITE 92,82%

TAUX MOYEN PONDERE 2,964%

A COMPARER A 2,997%

EN DATE DU 05/10/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 51 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,696 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,119 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,265%

% SERVI AU PRIX LIMITE 30,18%

TAUX MOYEN PONDERE 3,255%

A COMPARER A 3,262%

EN DATE DU 05/10/26

DATE DE REGLEMENT

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