Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 10 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,695 MD EUROS
PRIX LIMITE 2,620%
% SERVI AU PRIX LIMITE 36,11%
TAUX MOYEN PONDERE 2,614%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 14/10/26
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,180 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,840 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,775%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,761%
A COMPARER A 2,786%
EN DATE DU 05/10/26
DATE DE REGLEMENT 6964
BTF 25 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,599 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,916 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,965%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,82%
TAUX MOYEN PONDERE 2,964%
A COMPARER A 2,997%
EN DATE DU 05/10/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 51 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,696 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,119 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,265%
% SERVI AU PRIX LIMITE 30,18%
TAUX MOYEN PONDERE 3,255%
A COMPARER A 3,262%
EN DATE DU 05/10/26
DATE DE REGLEMENT
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