Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 11 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,345 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,590%
% SERVI AU PRIX LIMITE 93,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,58%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 30/09/26
BTF 14 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,398 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 6,650 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,710%
% SERVI AU PRIX LIMITE 52,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,70%
A COMPARER A 2,639%
EN DATE DU 21/09/26
DATE DE REGLEMENT 7755
BTF 27 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,890 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,925%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,92%
A COMPARER A 2,898%
EN DATE DU 21/09/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 49 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,400 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,510 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,245%
% SERVI AU PRIX LIMITE 92,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,24%
A COMPARER A 3,161%
EN DATE DU 21/09/26
DATE DE REGLEMENT
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer