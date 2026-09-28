 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 15:04

Ajouter Boursorama à vos sources

Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 11 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 598 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,345 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,590%

% SERVI AU PRIX LIMITE 93,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,58%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 30/09/26

BTF 14 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,398 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 6,650 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,710%

% SERVI AU PRIX LIMITE 52,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,70%

A COMPARER A 2,639%

EN DATE DU 21/09/26

DATE DE REGLEMENT 7755

BTF 27 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,800 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,890 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,925%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,92%

A COMPARER A 2,898%

EN DATE DU 21/09/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 49 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,400 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,510 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,245%

% SERVI AU PRIX LIMITE 92,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,24%

A COMPARER A 3,161%

EN DATE DU 21/09/26

DATE DE REGLEMENT

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,906 +17,66%
Pétrole Brent
106,47 -0,28%
CAC 40
8 134,19 +0,70%
GENFIT
9,9 +10,99%
TOTALENERGIES
80,23 +0,30%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank