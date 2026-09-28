Un record : Nvidia débloque 150 milliards de dollars pour racheter ses propres actions

Le mastodonte des processeurs graphiques met à profit une trésorerie au beau fixe, qui lui permet en outre de multiplier les participations dans la sphère de l'IA.

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, à San Francisco, en septembre 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BENJAMIN FANJOY )

Le géant américains des puces informatiques Nvidia a annoncé lundi 28 septembre que son conseil d'administration avait autorisé une enveloppe de 150 milliards de dollars pour le rachat de ses propres actions, un record. En prenant en compte les montants déjà débloqués, le programme de rachat de titres atteint désormais 235 milliards de dollars, que le groupe californien prévoit d'achever d'ici la fin de son exercice fiscal 2028 (fin janvier 2028). La somme dévoilée lundi dépasse largement le précédent record, établi en 2024 par Apple, avec 110 milliards de dollars.

"Confiance dans les opportunités de long terme à venir"

La communication a été accueillie favorablement par le marché, qui a déjà porté Nvidia au premier rang des capitalisations mondiales, à 5.435 milliards de dollars environ, très loin devant le dauphin Apple (4.978 milliards). Dans les échanges électroniques préalables à l'ouverture de Wall Street, l'action Nvidia prenait plus de 2% alors que l'indice Nasdaq, à forte composition technologique, s'apprêtait à ouvrir dans le rouge.

L'augmentation sans précédent du programme de rachats de titres traduit la situation financière de Nvidia, qui a dégagé un flux de trésorerie disponible de près de 70 milliards de dollars sur le premier semestre de son exercice 2027 (de fin janvier à fin juillet). "Cette autorisation reflète notre confiance dans les opportunités de long terme à venir", a commenté le patron Jensen Huang, cité dans le communiqué. Nvidia a aussi utilisé cette manne de trésorerie pour prendre des participations ou faire des prêts à de très nombreuses entreprises de l'écosystème IA.