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La fusée Starship de SpaceX atteint l'orbite pour la première fois malgré un problème de moteur
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 15:55

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par Joey Roulette

La fusée Starship de nouvelle génération de SpaceX SPCX.O a décollé lundi du Texas et est entrée en orbite pour la première fois, malgré la panne d’un de ses moteurs.

La fusée, sans équipage, haute de 40 étages et composée d'un propulseur "Super Heavy", a décollé à 07h46 (12h46 GMT) depuis le complexe Starbase de SpaceX, situé le long du golfe du Mexique près de Brownsville.

Dan Huot, porte-parole de SpaceX, avait initialement fait savoir lors de la retransmission en direct de la mission que la fusée était dans l'impossibilité d’atteindre l’orbite après une panne de l'un des moteurs.

Mais il est revenu sur ses propos quelques minutes plus tard, après que les ingénieurs ont confirmé que l’engin pouvait encore tenter une mise à feu cruciale qui le propulserait en orbite.

La fusée Starship devait effectuer six orbites terrestres au cours d’un voyage de 10 heures — son plus long à ce jour — et déployer sa première série de satellites Starlink avant d’amerrir dans l’océan Pacifique, à l’ouest du Chili.

Il s’agit du 14e lancement de ce type de fusée Starship, en amont d’un service régulier que la société d’Elon Musk prévoit de lancer plus tard cette année.

Les vaisseaux Starship sont connus pour lancer les satellites Starlink de SpaceX et les futures missions de la Nasa vers la Lune.

Atteindre l’orbite, un jalon essentiel pour toute nouvelle fusée conçue pour acheminer des charges utiles dans l’espace, est un exploit attendu de longue date pour Starship.

Elon Musk avait prédit que les fusées Starship pourraient atteindre l'orbite d'ici 2022, suivi du déploiement de satellites en 2023.

Cependant, les 13 vols d’essai précédents de Starship se sont tous limités à l’espace suborbital, malgré une campagne de développement de près d’une décennie qui a coûté à SpaceX plus de 15 milliards de dollars.

Elon Musk a déclaré qu’il envisageait à terme de faire voler des centaines, voire des milliers de Starship par an, un rythme de lancement sans précédent dans l’industrie spatiale.

(Reportage Joey Roulette ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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