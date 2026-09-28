Wall Street ouvre en baisse après le rejet par Trump du plan de paix iranien

Des traders travaillent à la Bourse de New York (NYSE)

La Bourse de New York ‌a ouvert en baisse lundi, le rejet du plan de paix iranien par ​le président américain Donald Trump attisant les craintes inflationnistes, bien que les négociations se poursuivent.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 379,93 points, soit ​0,73%, à 51.448,69 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,47% à 7.707,03 ​points.

Le Nasdaq Composite cède 0,50%, soit 134,78 ⁠points, à 26.933,94 points.

En attendant des données économiques clés dans les ‌prochains jours, les investisseurs évaluent l'éventualité d'avancées diplomatiques.

Alors que Donald Trump a rejeté samedi la proposition de paix présentée la semaine ​dernière par Téhéran en ‌marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, la prudence ⁠s'impose en début de semaine sur les marchés.

Le plan iranien prévoyait une réouverture du détroit d'Ormuz, dont la fermeture perturbe l'approvisionnement mondial en pétrole et contribue ⁠à la flambée ‌des prix de l'énergie ainsi que des craintes inflationnistes à ⁠travers le monde.

Les négociations ne restent toutefois pas au point mort, un ‌responsable au fait des négociations indiquant que les médiateurs impliqués ⁠dans la recherche d'une issue au conflit opposant Washington et ⁠Téhéran devraient avoir ‌des entretiens séparés avec les deux pays lundi ou mardi.

Aux valeurs, Nvidia grimpe ​de 3,5% après avoir autorisé un ‌montant supplémentaire de 150 milliards de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions ​existant, portant ainsi le montant total autorisé à 235 milliards de dollars.

Boeing perd 4,2% à la suite d'une erreur logicielle sur le 737 ⁠MAX qui pourrait entraîner la défaillance d'une fonction de navigation automatisée lors de l'atterrissage, a rapporté samedi le Wall Street Journal, citant des documents du constructeur aéronautique américain.

Tesla recule de 2,3% après que JP Morgan a abaissé ses estimations de livraisons pour le troisième trimestre.

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(Rédigé par Coralie Lamarque)