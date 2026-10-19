Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 12 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 565 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 1,420 MD EUROS
PRIX LIMITE 2,700%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,683%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 21/10/26
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,300 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 7,242 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,760%
% SERVI AU PRIX LIMITE 23,41%
TAUX MOYEN PONDERE 2,75%
A COMPARER A 2,761%
EN DATE DU 12/10/26
DATE DE REGLEMENT 9281
BTF 28 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,681 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,631 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,060%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,045%
A COMPARER A 2,964%
EN DATE DU 12/10/26
DATE DE REGLEMENT
BTF 50 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,699 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 3,876 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,300%
% SERVI AU PRIX LIMITE 54,15%
TAUX MOYEN PONDERE 3,292%
A COMPARER A 3,255%
EN DATE DU 12/10/26
DATE DE REGLEMENT
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