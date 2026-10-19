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Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 14:54

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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 12 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 565 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 1,420 MD EUROS

PRIX LIMITE 2,700%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,683%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 21/10/26

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,300 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 7,242 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,760%

% SERVI AU PRIX LIMITE 23,41%

TAUX MOYEN PONDERE 2,75%

A COMPARER A 2,761%

EN DATE DU 12/10/26

DATE DE REGLEMENT 9281

BTF 28 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,681 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,631 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,060%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,045%

A COMPARER A 2,964%

EN DATE DU 12/10/26

DATE DE REGLEMENT

BTF 50 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,699 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 3,876 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,300%

% SERVI AU PRIX LIMITE 54,15%

TAUX MOYEN PONDERE 3,292%

A COMPARER A 3,255%

EN DATE DU 12/10/26

DATE DE REGLEMENT

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