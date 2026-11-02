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Détails de l'adjudication de BTF
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 14:56

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Résultats de l'adjudication de BTF :

BTF 13 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 3,033 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,948 MDS EUROS

PRIX LIMITE 2,795%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,788%

A COMPARER A 2,787%

EN DATE DU 26/10/26

DATE DE REGLEMENT 04/11/26

BTF 26 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 4,540 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,075%

% SERVI AU PRIX LIMITE 38,86%

TAUX MOYEN PONDERE 3,068%

A COMPARER A 3,104%

EN DATE DU 26/10/26

DATE DE REGLEMENT 8674

BTF 48 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 2,885 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,295%

% SERVI AU PRIX LIMITE 70,42%

TAUX MOYEN PONDERE 3,294%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT

BTF 52 SEMAINES

VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

VOLUME DEMANDE 5,375 MDS EUROS

PRIX LIMITE 3,355%

% SERVI AU PRIX LIMITE 53,87%

TAUX MOYEN PONDERE 3,352%

A COMPARER A 3,365%

EN DATE DU 26/10/26

DATE DE REGLEMENT

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