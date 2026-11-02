Détails de l'adjudication de BTF

Résultats de l'adjudication de BTF :
BTF 13 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 3,033 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,948 MDS EUROS
PRIX LIMITE 2,795%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,788%
A COMPARER A 2,787%
EN DATE DU 26/10/26
DATE DE REGLEMENT 04/11/26
BTF 26 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,799 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 4,540 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,075%
% SERVI AU PRIX LIMITE 38,86%
TAUX MOYEN PONDERE 3,068%
A COMPARER A 3,104%
EN DATE DU 26/10/26
DATE DE REGLEMENT 8674
BTF 48 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 600 MLNs EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 2,885 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,295%
% SERVI AU PRIX LIMITE 70,42%
TAUX MOYEN PONDERE 3,294%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT
BTF 52 SEMAINES
VOLUME ADJUGE 1,798 MD EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
VOLUME DEMANDE 5,375 MDS EUROS
PRIX LIMITE 3,355%
% SERVI AU PRIX LIMITE 53,87%
TAUX MOYEN PONDERE 3,352%
A COMPARER A 3,365%
EN DATE DU 26/10/26
DATE DE REGLEMENT
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