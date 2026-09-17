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Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 10:57
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Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 24/09/29

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 2,424 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,092 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 96,64%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,59%

A COMPARER A 3,17%

EN DATE DU 20/08/26

DATE DE REGLEMENT 21/09/26

OAT

MATURITE 25/02/31

COUPON 2,70%

VOLUME ADJUGE 2,864 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,809 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 95,63%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,78%

A COMPARER A 3,37%

EN DATE DU 20/08/26

DATE DE REGLEMENT 21/09/26

OAT

MATURITE 25/02/32

COUPON 3,25%

VOLUME ADJUGE 5,669 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 12,557 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 96,74%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,92%

A COMPARER A 3,52%

EN DATE DU 20/08/26

DATE DE REGLEMENT 21/09/26

OAT

MATURITE 25/11/32

COUPON 2,00%

VOLUME ADJUGE 2,034 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 5,054 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 89,15%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 4,01%

A COMPARER A 3,22%

EN DATE DU 18/06/26

DATE DE REGLEMENT 21/09/26

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