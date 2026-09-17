Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 24/09/29
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 2,424 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,092 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 96,64%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,59%
A COMPARER A 3,17%
EN DATE DU 20/08/26
DATE DE REGLEMENT 21/09/26
OAT
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 2,864 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,809 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 95,63%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,78%
A COMPARER A 3,37%
EN DATE DU 20/08/26
DATE DE REGLEMENT 21/09/26
OAT
MATURITE 25/02/32
COUPON 3,25%
VOLUME ADJUGE 5,669 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,557 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 96,74%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,92%
A COMPARER A 3,52%
EN DATE DU 20/08/26
DATE DE REGLEMENT 21/09/26
OAT
MATURITE 25/11/32
COUPON 2,00%
VOLUME ADJUGE 2,034 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 5,054 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 89,15%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 4,01%
A COMPARER A 3,22%
EN DATE DU 18/06/26
DATE DE REGLEMENT 21/09/26
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