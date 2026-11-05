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Détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 10:57

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Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/11/36

COUPON 3,70%

VOLUME ADJUGE 6,578 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 14,917 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 91,80%

% SERVI AU PRIX LIMITE 94,67%

TAUX MOYEN PONDERE 4,74%

A COMPARER A 4,93%

EN DATE DU 01/10/26

DATE DE REGLEMENT 09/11/2026

OAT

MATURITE 25/10/38

COUPON 4,00%

VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 6,202 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 92,05%

% SERVI AU PRIX LIMITE 75,02%

TAUX MOYEN PONDERE 4,89%

A COMPARER A 3,92%

EN DATE DU 04/06/26

DATE DE REGLEMENT 09/11/2026

OAT

MATURITE 25/05/43

COUPON 2,50%

VOLUME ADJUGE 1,587 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 4,719 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 71,54%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 5,08%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 09/11/2026

OAT

MATURITE 25/05/57

COUPON 4,40%

VOLUME ADJUGE 1,634 MD EUROS

VOLUME DEMANDE 4,277 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 86,85%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 5,27%

A COMPARER A 4,55%

EN DATE DU 04/06/26

DATE DE REGLEMENT 09/11/2026

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