Détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/11/36
COUPON 3,70%
VOLUME ADJUGE 6,578 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 14,917 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 91,80%
% SERVI AU PRIX LIMITE 94,67%
TAUX MOYEN PONDERE 4,74%
A COMPARER A 4,93%
EN DATE DU 01/10/26
DATE DE REGLEMENT 09/11/2026
OAT
MATURITE 25/10/38
COUPON 4,00%
VOLUME ADJUGE 2,200 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 6,202 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 92,05%
% SERVI AU PRIX LIMITE 75,02%
TAUX MOYEN PONDERE 4,89%
A COMPARER A 3,92%
EN DATE DU 04/06/26
DATE DE REGLEMENT 09/11/2026
OAT
MATURITE 25/05/43
COUPON 2,50%
VOLUME ADJUGE 1,587 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,719 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 71,54%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 5,08%
A COMPARER A
EN DATE DU
DATE DE REGLEMENT 09/11/2026
OAT
MATURITE 25/05/57
COUPON 4,40%
VOLUME ADJUGE 1,634 MD EUROS
VOLUME DEMANDE 4,277 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 86,85%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 5,27%
A COMPARER A 4,55%
EN DATE DU 04/06/26
DATE DE REGLEMENT 09/11/2026
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