Des vacances à 40 000 dollars valent-elles la peine de vider son compte en banque ? Les lecteurs donnent leur avis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Lauren Young

Si vous suivez attentivement cette newsletter, vous savez que j’adore recevoir des messages de mes lecteurs. Je lis effectivement (et j’essaie de répondre) à chaque message que je reçois. Cette semaine, je partage avec vous quelques messages récents que vous m’avez envoyés.

DÉPENSERIEZ-VOUS VOS ÉPARGNES POUR UN VOYAGE DE RÊVE? Dans ma dernière édition, j’ai parlé d’un jeune homme de 28 ans qui utilise près de 40 000 dollars de ses économies pour voyager à travers les États-Unis et soutenir l’Angleterre lors de la Coupe du monde. Depuis, nous avons également publié un article sur un autre supporter qui parcourt sept pays européens pour assister à des soirées de visionnage avec les locaux et vivre une expérience authentique. Voici quelques commentaires légèrement modifiés de lecteurs sur les voyages et les « mini-retraites » .

IL SUFFIT DE SE LANCER Le 7 juin, je regardais des vidéos sur YouTube de l’ensemble canadien de musique ancienne Constantinople . Sur un coup de tête, j’ai consulté leur tournée de concerts pour 2026 — étant presque certain qu’un groupe canadien dirigé par un Iranien n’allait pas se produire aux États-Unis. À ma grande surprise, Constantinople donnait un concert au Grand Bazar de Turquie le 21 juin. Mon 80e anniversaire tombait le 25 juin.

J’ai parlé de mon projet un peu fou à ma femme, et elle m’a répondu: « Vas-y! » Je me suis envolé pour Istanbul afin d’assister au concert du 21 juin, ainsi qu’à de nombreuses autres activités, notamment une excursion en bateau d’une journée vers deux des Îles des Princes, un atelier de trois heures sur l’Ebru (marbrure sur papier turc) et une visite gastronomique.

Le concert à Constantinople a été une expérience inoubliable, et tout le voyage a été merveilleux. Le coût total — comprenant le billet d’avion, sept nuits d’hôtel, les repas, plusieurs excursions et des cadeaux pour mes amis et ma famille — s’est élevé à un peu plus de 3.600 dollars.

C’est sans doute la chose la plus impulsive que j’aie jamais faite, et je ne regrette pas un seul centime dépensé. À 80 ans, je ne sais pas combien de temps je serai encore capable, physiquement ou mentalement, de faire ce genre de choses, mais épuiser mon épargne-retraite est bien le dernier de mes soucis. Je ne peux pas emporter cet argent avec moi, alors pourquoi ne pas enrichir mes expériences de vie tant que j’en suis encore capable?

— Selden Deemer, Dahlonega, Géorgie

DÉCOUVRIR LE MONDE

Du point de vue d’un homme de 83 ans qui travaille encore 60 heures par semaine, qui est vif d’esprit, marié depuis 49 ans à l’amour de ma vie et qui adore jouer au softball avec des gars qui ont un tiers de mon âge:

Si j’avais 28 ans, que j’étais célibataire et que j’avais 40 000 dollars à la banque ou enterrés dans mon jardin, je partirais pour ce voyage sans hésiter une seconde!

Un voyage comme celui-ci, entrepris dans sa jeunesse, peut avoir un impact plus important qu’une formation universitaire.

Un tel voyage, à condition de ne pas passer toutes ses journées et toutes ses nuits dans les pubs, élargirait votre vision de la vie et du monde et pourrait vous amener à réfléchir au-delà des frontières de la ville ou du quartier où vous vivez.

De plus, on pourrait rencontrer et discuter avec des personnes aux idées différentes, découvrir une architecture incroyable, apprendre que d’autres façons de faire peuvent fonctionner – et voir ce qui ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas bien.

C’est comme dépenser 40 000 dollars pour quatre ans à Harvard ou à Yale!

Même si je ne partage pas tous les points de vue de la Génération Z, celui-ci témoigne d’une grande sagesse et d’une belle ouverture d’esprit. À mon avis, la société a une vision complètement à l’envers de la retraite.

Sortez. Découvrez le monde. Faites des expériences tant que vous êtes jeune et en bonne forme physique. Vous aurez tout le temps de vous enchaîner à la charrue plus tard.

— Jim Tewalt, Glendale, Arizona

L'ÉPARGNE EST ESSENTIELLE

Si c’est une chance unique dans une vie, et que vous disposez d’un bon revenu et d’un toit au-dessus de votre tête, la réponse est oui.

Partir sans aucune réserve d’argent « au cas où » à portée de main? Certainement pas!

Sinon, vous vous retrouverez à contracter des emprunts à des taux d’intérêt exorbitants, peut-être même à devoir vendre des objets qui vous sont chers, et les souvenirs de ce voyage fantastique se transformeront en remords. — Maureen Boost, Hong Kong

NE LE FAITES PAS

Est-ce que je dépenserais toutes mes économies pour un voyage de rêve? Pour l’amour du ciel, non!

À 77 ans, j’ai travaillé et économisé toute ma vie — une habitude que m’ont transmise mes parents, qui ont connu la Grande Dépression. Ils n’ont même pas eu de carte de crédit pendant de nombreuses années.

Je dépense certes des sommes importantes en voyages, mais uniquement parce que je sais que j’en ai les moyens. Je sais que je ne pourrais jamais profiter d’un voyage si je savais que je dépassais mon budget.

Je pense que c’est un problème pour cette génération. Ils se sentent en droit de tout avoir et ont probablement été gâtés par des parents trop indulgents. Ces jeunes ne pensent manifestement pas à leur avenir. Ont-ils un emploi décent? Économisent-ils sur chaque salaire? Probablement pas, mais ils ne pourront sans doute pas profiter du genre de retraite dont je peux bénéficier grâce à une épargne assidue.

— Judi Boyer Bouchard, McCormick, Caroline du Sud

FAITES LE GRAND SAUT

Je vous écris en réponse à votre article sur la « mini-retraite » paru dans la récente newsletter On The Money.

J’ai moi-même franchi le pas et je me suis longuement demandé pourquoi davantage de personnes ne le faisaient pas.

Ce qui m’a surpris, c’est que le plus difficile n’était pas nécessairement la planification financière, mais bien l’incertitude quant à la suite. Prendre un congé sabbatique en sachant que l’on retournera chez le même employeur est une chose. Partir sans savoir quel emploi, quelle carrière ou quel pays vous attend ensuite, c’est tout autre chose. Même lorsque vous avez économisé suffisamment d’argent, la question « Que se passera-t-il après? » plane sur toute l’expérience. Serai-je capable de trouver un autre emploi? Aurai-je même envie de retourner dans le même secteur d’activité? Sur un marché du travail de plus en plus concurrentiel, je soupçonne que cette crainte empêche beaucoup de gens de franchir le pas.

Les obstacles financiers sont bien réels eux aussi, en particulier aux États-Unis. La plupart des discussions portent sur la question de savoir si l’on peut économiser suffisamment d’argent, mais je pense que ce sont souvent les obligations fixes qui freinent les gens. Les remboursements de prêts étudiants, le loyer ou l’hypothèque, les mensualités de voiture et les frais de santé ne disparaissent pas lorsque l’on cesse de travailler. Pour de nombreux Américains, le fait d’être endettés pour leurs études tout en perdant l’assurance maladie fournie par leur employeur et en devant souscrire une couverture privée rend une pause prolongée inaccessible, même s’ils ont accumulé une épargne conséquente. Je trouve le terme de « mini-retraite » un peu drôle, car il s’agit essentiellement d’un congé sabbatique ou d’une pause dans la carrière. Les pauses prolongées dans la vie professionnelle sont assez courantes dans certaines régions d’Europe , mais aux États-Unis, nous avons construit une culture axée sur la progression professionnelle continue. Prendre six mois de congé peut être perçu comme une décision de vie majeure plutôt que comme une chose tout à fait normale que les gens font entre deux chapitres de leur carrière.

Je me demande si cet intérêt croissant ne provient pas en partie du fait que les milléniaux et la génération Z remettent globalement en question le modèle traditionnel de la retraite. Beaucoup de gens ne sont pas convaincus que la retraite se déroulera comme cela a été le cas pour les générations précédentes. Il y a de l’inquiétude concernant les coûts des soins de santé, l’accessibilité au logement et la question de savoir si des programmes comme la Sécurité sociale offriront le même soutien dans plusieurs décennies. Dans le même temps, on nous dit d’épargner sans relâche, d’acheter un logement et de continuer à gravir les échelons professionnels. Cela crée une étrange tension qui pousse les gens à reporter des expériences aujourd’hui au profit d’une retraite qui semble de plus en plus incertaine.

— Michel Russo, actuellement en voyage au Népal