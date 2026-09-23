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Des triturateurs privés chinois achètent du colza australien : premières transactions depuis 2020
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 06:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les triturateurs chinois achètent du colza australien de la nouvelle récolte pour mars

* Cet achat fait suite à l'arrivée, début septembre, d'une cargaison de colza de l'ancienne récolte

(Réécriture avec détails et citation)

par Naveen Thukral, Ella Cao et Peter Hobson

Un transformateur chinois privé a acheté 68 000 tonnes de colza australien de la nouvelle récolte pour une livraison en mars, après l’arrivée plus tôt ce mois-ci d’un chargement similaire acheté par un autre transformateur privé, ont indiqué des sources du secteur. Il s’agit des premières transactions de ce type depuis la perturbation des échanges commerciaux en 2020.

« Le commerce de l’ancienne récolte était dominé par COFCO, mais le secteur privé manifeste un certain intérêt pour le colza australien de la nouvelle récolte », a déclaré un négociant basé en Asie.

La transaction portant sur la nouvelle récolte a été conclue à environ 730 dollars la tonne, frais et fret compris, a précisé la source.

Ces deux transactions constituent les premiers achats connus effectués par des acheteurs privés depuis que le colza australien a été de fait exclu du marché chinois en 2020, principalement en raison de restrictions phytosanitaires visant à prévenir la propagation d’une maladie fongique des plantes.

La cargaison arrivée au début du mois de septembre provient de l’ancienne récolte. La récolte de colza en Australie débutera en octobre et se poursuivra jusqu’en décembre.

Le ministère australien de l’Agriculture n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Pékin a commencé à rouvrir le commerce du colza avec Canberra vers le milieu de l’année 2025 , dans un premier temps par le biais d’achats tests effectués par le négociant public COFCO, dans un contexte de différend commercial entre la Chine et le Canada. Les triturateurs privés sont restés exclus jusqu’à ce que Pékin élargisse l’accès au marché en juillet.

La Chine est le premier importateur mondial de colza, également appelé "rapeseed". Le Canada est le premier exportateur mondial de colza et l’Australie le deuxième.

Le colza est broyé pour produire du tourteau, utilisé comme ingrédient dans l’alimentation animale, et de l’huile, largement utilisée en cuisine.

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