Exosens grimpe, soutenu par une note de Bernstein

(Zonebourse.com) - L'analyste a confirmé ce matin sa note de "surperformance" sur le titre avec un objectif de cours relevé de 71,50 à 74 EUR. Les investisseurs apprécient : le titre progresse de 2,1% à Paris, autour des 62,1 euros.

La semaine dernière, Exosens avait annoncé relever ses prévisions annuelles, visant un chiffre d'affaires de 558 à 570 millions d'euros, contre 520 à 540 MEUR auparavant, ainsi qu'un Ebitda ajusté de 186 à 192 MEUR, contre 168 à 178 MEUR précédemment. Au point médian, ces objectifs représentent des croissances respectives d'environ 20% et 25% par rapport à 2025.

Selon Aleksander Peterc, en charge du dossier chez Bernstein, ce relèvement des prévisions reflète autant la vigueur de la demande que le déploiement plus rapide que prévu des nouvelles capacités de production. L'analyste estime en effet qu'Exosens reste davantage "contraint par ses capacités de production que par la demande", la montée en puissance anticipée des capacités européennes de tubes intensificateurs renforçant sa confiance dans la trajectoire de croissance à moyen terme.

Par conséquent, le broker relève de 5,3% sa prévision de chiffre d'affaires 2026, à 564 MEUR, et de 7,7% celle d'EBITDA ajusté, à 188,9 MEUR et met notamment en avant la dynamique de la division Détection & Imagerie dans les drones, les systèmes anti-drones et la surveillance à longue portée.

Au-delà de 2026, Bernstein considère que l'absorption plus rapide que prévu des capacités nouvellement installées conforte l'hypothèse de nouvelles extensions dans l'Amplification après 2027.

Le bureau d'études anticipe notamment que de nouvelles commandes américaines BiNOD pourraient nécessiter une augmentation significative des capacités industrielles d'Exosens aux Etats-Unis, parallèlement à une demande toujours forte pour les produits exempts des contraintes réglementaires américaines ITAR et fabriqués en Europe.

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