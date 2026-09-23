Alstom signe un accord-cadre avec Northrail pour jusqu'à €700 mlns

Le logo d'Alstom

Alstom ‌a annoncé mercredi la signature ​d'un accord-cadre avec le groupe allemand Northrail, d'une valeur pouvant ​aller jusqu'à 700 millions d'euros, et ​portant sur la ⁠livraison de locomotives de ‌manœuvre Traxx Shunter.

"La partie ferme de la commande comprend ​des ‌locomotives de manœuvre Traxx ⁠Shunter hybrides (électrique-diesel), assorties de 10 ans de maintenance, pour un ⁠montant d’un ‌peu moins de 100 ⁠millions d’euros", déclare Alstom ‌dans un communiqué, ajoutant ⁠que la valeur totale de ⁠l’accord-cadre ‌peut atteindre 700 millions d’euros.

Le fabricant ​du ‌TGV précise que les locomotives seront conçues et ​assemblées dans le centre d’excellence d’Alstom à ⁠Belfort, en France, et que les livraisons devraient débuter à partir de la fin 2029.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)