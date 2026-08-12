Des spécialistes du syndrome de Prader-Willi mettent en garde contre les risques pour la sécurité liés au médicament de Neurocrine destiné au traitement d'une maladie rare

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* Selon des experts, le système de surveillance des effets indésirables de la FDA fait état de sept cas de décès chez des patients sous Vykat XR au 31 juillet

* Une déclaration commune fait état d’œdèmes, de complications respiratoires et de complications cardiaques dans le cadre de la surveillance post-commercialisation

* Les associations affirment que ces signalements n’établissent pas de lien de causalité entre le Vykat XR et les événements rapportés

(Mise à jour des cours boursiers et ajout d’un commentaire d’analyste au paragraphe 4) par Puyaan Singh

Mardi, des experts du syndrome de Prader-Willi ont fait part de leurs inquiétudes concernant la sécurité du médicament Vykat XR de Neurocrine NBIX.O , en citant des événements indésirables graves signalés chez des patients atteints de cette maladie génétique rare.

Le Vykat XR a été approuvé l’année dernière pour traiter l’hyperphagie, c’est-à-dire la sensation de faim intense et persistante, symptôme caractéristique du syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique causée par des délétions sur le chromosome 15 qui affectent l’expression génétique, c’est-à-dire la manière dont les gènes s’activent et se désactivent.

Dans un communiqué conjoint, la Fondation pour la recherche sur le syndrome de Prader-Willi et l’Organisation internationale du syndrome de Prader-Willi ont indiqué que des effets indésirables graves – notamment des œdèmes, des complications respiratoires et cardiaques – avaient été signalés dans le cadre de la surveillance post-commercialisation depuis que le Vykat XR était devenu plus largement disponible.

Mercredi, l'action Neurocrine a reculé de 2,7%.

Selon le communiqué conjoint, le système de surveillance des effets indésirables de la Food and Drug Administration américaine (AEMS) faisait état, au 31 juillet, de sept cas de décès liés à la prise de ce médicament par des patients.

Les œdèmes périphériques et l’inefficacité du médicament figuraient parmi les effets indésirables les plus fréquemment signalés dans l’AEMS de la FDA.

Le communiqué conjoint a qualifié ces signalements de préoccupants et a déclaré que les patients et leurs familles méritaient de bénéficier d’une transparence totale sur le profil de sécurité du médicament, tout en soulignant qu’ils n’établissaient pas de lien de causalité entre le Vykat XR et les événements signalés.

Néanmoins, “la prudence accrue des médecins quant à la prescription et le risque d’un examen minutieux de la part des autorités réglementaires pourraient limiter l’adoption du produit et freiner son lancement au cours des prochains trimestres”, a déclaré Evan Seigerman, analyste chez BMO.

“VYKAT XR présente un profil bénéfice-risque convainquant dans le contexte d’une maladie très grave. Neurocrine a mené une analyse approfondie du profil de sécurité, y compris des données sur les événements indésirables, au cours de notre processus d’acquisition de Soleno”, a déclaré Neurocrine.

La société a ajouté qu’elle “collaborait avec la FDA, les associations de défense des patients et les prescripteurs afin de continuer à évaluer toutes les données disponibles issues de la surveillance post-commercialisation, à mesure que la population de patients traités s’élargit”.

Plus tôt cette année, Neurocrine a racheté Soleno pour 2,9 milliards de dollars, s’assurant ainsi l’accès au Vykat XR.

Stat News a été le premier à rendre compte de cette affaire.