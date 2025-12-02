Des sources indiquent qu'Exxon est en pourparlers avec l'Irak en vue d'acheter la participation de Lukoil dans le gisement pétrolier géant de West Qurna 2

Lukoil cherche à vendre des actifs en raison des sanctions américaines

West Qurna 2 est le plus grand actif étranger de Lukoil

L'Irak préfère Exxon pour la reprise de West Qurna 2

(Ajout de détails sur West Qurna 1 au paragraphe 7) par Ahmed Rasheed et Aref Mohammed

Exxon Mobil XOM.N a contacté le ministère irakien du pétrole pour exprimer son intérêt dans le rachat de la participation majoritaire de la société russe Lukoil dans le gisement pétrolier géant de West Qurna 2, ont déclaré à Reuters cinq sources officielles irakiennes ayant une connaissance directe de l'affaire. Lukoil LKOH.MM tente de vendre ses actifs internationaux après les sanctions imposées par les Etats-Unis à la société , et le mouvement d'Exxon marquerait une expansion majeure du retour de la major américaine en Irak, alors que Moscou tente de se débarrasser d'actifs énergétiques clés.

Exxon s'est refusé à tout commentaire, tandis que Lukoil n'a pas répondu à la demande de commentaire de Reuters. Le Trésor américain a autorisé les acheteurs potentiels à s'entretenir avec Lukoil jusqu'au 13 décembre, mais ils devront obtenir l'approbation pour des transactions spécifiques. Reuters a rapporté le mois dernier qu'Exxon avait rejoint Chevron pour envisager des options d'achat de parties du portefeuille de Lukoil.

UN CHAMP PÉTROLIFÈRE GÉANT PRODUIT ENVIRON 9 % DU TOTAL IRAKIEN

Le plus grand actif étranger de Lukoil est une participation opérationnelle de 75 % dans le champ pétrolifère irakien de West Qurna 2, l'un des plus grands au monde avec une production d'environ 470 000 barils par jour. Ce gisement représente environ 0,5 % de l'offre mondiale de pétrole et 9 % de la production totale de l'Irak, deuxième producteur de l'OPEP après l'Arabie saoudite. Lukoil a déclaré un cas de force majeure sur le champ après que l'Irak a cessé de lui verser de l'argent et du brut. Exxon a longtemps été l'opérateur du projet voisin West Qurna 1 avant de se retirer l'année dernière alors que cette partie du champ produisait environ 550 000 bpj. Avant le retrait d'Exxon, le directeur de la compagnie pétrolière publique Basra Oil Company a déclaré qu'Exxon avait évalué sa participation de 32,7 % dans West Qurna 1 à 350 millions de dollars. Les deux parties du champ West Qurna sont situées dans le sud de l'Irak, près de la ville de Bassorah. En octobre, Exxon a signé un accord non contraignant avec l'Irak pour l'aider à développer son gisement pétrolier géant de Majnoon et à accroître ses exportations de pétrole, marquant ainsi le retour de la major américaine dans le pays. Le retour d'Exxon en Irak fait suite à une série d'accords avec d'autres compagnies pétrolières, dont Chevron CVX.N , BP BP.L et TotalEnergies TTEF.PA , l'Irak cherchant à accélérer la production de pétrole et de gaz en offrant des conditions plus généreuses.

L'IRAK FAVORISE EXXON POUR LE RACHAT, SELON UNE SOURCE

"Exxon est notre option préférée pour prendre la relève de Lukoil. La société a la capacité et l'expérience nécessaires pour gérer un champ aussi vaste et complexe que West Qurna 2", a déclaré un haut fonctionnaire irakien du secteur pétrolier qui supervise les opérations des sociétés étrangères dans le sud du pays.

Un haut fonctionnaire du ministère du pétrole a fait écho à cette déclaration.

Le ministère irakien du pétrole a déclaré lundi qu'il avait invité plusieurs compagnies pétrolières américaines à entamer des négociations en vue de la reprise de West Qurna 2.

Le ministère a indiqué que son objectif était de transférer l'exploitation du champ à l'une des sociétés par le biais d'un processus d'appel d'offres concurrentiel.