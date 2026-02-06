Des sources affirment que des soumissionnaires rivaux poursuivent des actifs de Lukoil malgré l'accord avec Carlyle

Chevron est l'une desdeux sociétés au moins qui se disputent les actifs mondiaux de Lukoil, malgré l'accord initial de la société énergétique russe la semaine dernière pour les vendre à la société américaine de capital-investissement Carlyle,ont déclaré quatre sources au fait des conversations.

Lukoil a jusqu'au 28 février pour vendre ces actifs, dernier délai fixé par le Trésor américain, qui a imposé des sanctions à Lukoil et Rosneft l'année dernière pour pousser Moscou à conclure un accord de paix avec l'Ukraine.

Un partenariat entre Chevron CVX.N et Quantum Energy Partners, basé au Texas, ainsi qu'un groupe dirigé par la banque d'investissement Xtellus Partners, sont toujours en pourparlers avec Lukoil et le gouvernement américain au sujet des actifs, ont déclaré deux sources familières avec les discussions.

"Ce n'est certainement pas encore une affaire conclue, Carlyle commence tout juste à s'intéresser de plus près aux actifs de Lukoil", a déclaré une source proche de Lukoil. "Le vent peut encore tourner pour cette vente."

Lukoil a déclaré poursuivre les négociations avec d'autres acheteurs potentiels.

Quantum et Chevron se sont refusés à tout commentaire. Les sources ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de l'information.

CARLYLE EN POURPARLERS DE PARTENARIAT

Le portefeuille de Lukoil, initialement évalué à environ 22 milliards de dollars, a suscité l'intérêt d'au moins une douzaine d'entreprises, d'Exxon Mobil à l'ancien propriétaire de Pornhub , Bernd Bergmair.

L'Office for Foreign Assets Control du Trésor américain a rejeté les offres de Gunvor, société de négoce de matières premières basée à Genève, et de Xtellus .

Le 29 janvier, Carlyle a accepté d'acheter les actifs de Lukoil, à l'exception de ceux situés au Kazakhstan. Le fonds est en pourparlers pour s'associer aux fonds Mubadala, XRG et IHC, basés à Abu Dhabi, ainsi qu'à la société américaine de financement du développement pour la transaction, selon des sources.

L'accord doit encore être approuvé par l'OFAC. Lukoil devra également obtenir le feu vert du Kremlin et de la banque centrale russe, selon des sources proches du processus.

Xtellus, l'ancienne branche américaine de la banque russe VTB, travaille au sein d'un consortium avec le milliardaire américain Todd Boehly et la société émiratie Allied Investment Partners, selon des sources au fait du dossier.

Ils ont proposé de payer la transaction en actions gelées de Lukoil détenues par des investisseurs américains, plutôt qu'en espèces.

Le consortium cherche toujours à faire avancer ce plan et s'est entretenu avec des responsables américains, selon une sixième source.