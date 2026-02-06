 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des sources affirment que des soumissionnaires rivaux poursuivent des actifs de Lukoil malgré l'accord avec Carlyle
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 09:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout: Chevron refuse de commenter (paragraphe 6) par Anna Hirtenstein

Chevron est l'une desdeux sociétés au moins qui se disputent les actifs mondiaux de Lukoil, malgré l'accord initial de la société énergétique russe la semaine dernière pour les vendre à la société américaine de capital-investissement Carlyle,ont déclaré quatre sources au fait des conversations.

Lukoil a jusqu'au 28 février pour vendre ces actifs, dernier délai fixé par le Trésor américain, qui a imposé des sanctions à Lukoil et Rosneft l'année dernière pour pousser Moscou à conclure un accord de paix avec l'Ukraine.

Un partenariat entre Chevron CVX.N et Quantum Energy Partners, basé au Texas, ainsi qu'un groupe dirigé par la banque d'investissement Xtellus Partners, sont toujours en pourparlers avec Lukoil et le gouvernement américain au sujet des actifs, ont déclaré deux sources familières avec les discussions.

"Ce n'est certainement pas encore une affaire conclue, Carlyle commence tout juste à s'intéresser de plus près aux actifs de Lukoil", a déclaré une source proche de Lukoil. "Le vent peut encore tourner pour cette vente."

Lukoil a déclaré poursuivre les négociations avec d'autres acheteurs potentiels.

Quantum et Chevron se sont refusés à tout commentaire. Les sources ont refusé d'être identifiées en raison du caractère sensible de l'information.

CARLYLE EN POURPARLERS DE PARTENARIAT

Le portefeuille de Lukoil, initialement évalué à environ 22 milliards de dollars, a suscité l'intérêt d'au moins une douzaine d'entreprises, d'Exxon Mobil à l'ancien propriétaire de Pornhub , Bernd Bergmair.

L'Office for Foreign Assets Control du Trésor américain a rejeté les offres de Gunvor, société de négoce de matières premières basée à Genève, et de Xtellus .

Le 29 janvier, Carlyle a accepté d'acheter les actifs de Lukoil, à l'exception de ceux situés au Kazakhstan. Le fonds est en pourparlers pour s'associer aux fonds Mubadala, XRG et IHC, basés à Abu Dhabi, ainsi qu'à la société américaine de financement du développement pour la transaction, selon des sources.

L'accord doit encore être approuvé par l'OFAC. Lukoil devra également obtenir le feu vert du Kremlin et de la banque centrale russe, selon des sources proches du processus.

Xtellus, l'ancienne branche américaine de la banque russe VTB, travaille au sein d'un consortium avec le milliardaire américain Todd Boehly et la société émiratie Allied Investment Partners, selon des sources au fait du dossier.

Ils ont proposé de payer la transaction en actions gelées de Lukoil détenues par des investisseurs américains, plutôt qu'en espèces.

Le consortium cherche toujours à faire avancer ce plan et s'est entretenu avec des responsables américains, selon une sixième source.

Guerre en Ukraine
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CHEVRON
179,470 USD NYSE -0,98%
Gaz naturel
3,51 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
68,30 USD Ice Europ +1,46%
Pétrole WTI
64,02 USD Ice Europ +1,59%
THE CARLYLE GRP
55,3900 USD NASDAQ -5,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Xavier Bertrand, le 25 octobre 2025, à Saint-Quentin, dans l'Aisne ( AFP / Francois LO PRESTI )
    Xavier Bertrand, enfin dans le bon avion pour 2027 ?
    information fournie par AFP 06.02.2026 10:18 

    Alors que les candidatures à la présidentielle foisonnent à droite comme à gauche, Xavier Bertrand (LR) creuse son sillon pour l'Elysée, sans passer par la case primaire et en se posant comme le rempart contre le Rassemblement national et La France insoumise. Il ... Lire la suite

  • La production de la nouvelle Fiat 500 hybride de Stellantis
    Stellantis-Charges exceptionnelles massives pour son virage stratégique
    information fournie par Reuters 06.02.2026 10:12 

    Stellantis a annoncé vendredi des charges exceptionnelles massives d'environ 22,2 milliards d'euros au second semestre 2025, reflétant un virage stratégique passant notamment par une révision en baisse de ses ambitions 100% électriques ‍et le conduisant à anticiper ... Lire la suite

  • Des traders travaillent dans une salle de marché au siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris
    L'Europe ouvre dans le rouge, l'IA et les résultats plombent le moral
    information fournie par Reuters 06.02.2026 10:12 

    Les principales Bourses européennes sont dans le rouge vendredi en début de séance, dans ‍un climat hostile au risque en raison des craintes liées à l'intelligence artificielle (IA) et alors que les investisseurs réagissent à une ‌nouvelle série de résultats et ... Lire la suite

  • Logo de la Société Générale à l'extérieur d'un immeuble de la banque à Paris
    Société Générale-Résultats "mitigés" au T4, la banque d'investissement en repli
    information fournie par Reuters 06.02.2026 10:12 

    par Mathieu Rosemain Société Générale a fait état vendredi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes, marqué par des réductions de coûts et une amélioration dans la banque de détail en France, ‍mais aussi par un net repli des revenus dans la banque d'investissement. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank