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Des sites industriels visés par Kyiv en Russie, un entrepôt évacué
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 12:21
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Des drones ukrainiens ont frappé dans la nuit des raffineries de pétrole et des installations logistiques dans les villes russes de Perm, Riazan et Taganrog, ainsi qu'en Crimée, tandis que le premier distributeur en ligne russe, Wildberries, a évacué son entrepôt de Riazan.

Alors que les défenses aériennes ukrainiennes manquent d'intercepteurs tels que les missiles Patriot, ce qui les rend plus vulnérables aux frappes russes, la production ukrainienne de drones de frappe à longue portée a dépassé celle de la Russie.

Kyiv est ainsi capable de viser des raffineries et des infrastructures russes et de provoquer des pénuries de carburant à travers les 11 fuseaux horaires du pays.

Selon Wildberries et les autorités locales, des frappes de drones ont endommagé au moins sept entrepôts du groupe au cours des derniers jours, détruisant environ 10% de ses capacités de stockage et causant des pertes à des dizaines de milliers de petites entreprises qui commercialisent des biens et services via sa plateforme.

Dans un communiqué, le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que les forces ukrainiennes avaient frappé des raffineries à Perm et à Riazan, un centre logistique à Riazan, un terminal d'exportation et une usine militaire dans la région de Rostov, ainsi qu'une base navale en Crimée, ce qu'ont confirmé plusieurs responsables russes.

À Riazan, au sud de Moscou et à environ 500 kilomètres des territoires contrôlés par l'Ukraine, le gouverneur Pavel Malkov a rapporté que des sites industriels avaient pris feu et que six personnes avaient sollicité une assistance médicale. Wildberries a précisé que son site de Riazan avait été évacué et qu'il avait cessé d'accepter les livraisons de marchandises.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et authentifiées par Reuters montrent un important incendie sur le site de Wildberries à Riazan.

Le quotidien économique russe Kommersant a rapporté mercredi que Wildberries cherchait à louer 100.000 mètres carrés d'espace de stockage dans le Kazakhstan voisin afin de protéger ses marchandises contre les frappes ukrainiennes.

À Perm, dans l'Oural et située à environ 1.600 kilomètres des territoires contrôlés par l'Ukraine, le gouverneur Dmitri Makhonine a déclaré que des drones ukrainiens avaient touché une installation industrielle sans faire de victime. Il n'a pas précisé de quel site il s'agissait.

Dans la région méridionale de Rostov, le gouverneur Youri Slioussar a annoncé qu'une femme avait été tuée et qu'un homme avait été blessé après la chute de débris de missile sur un immeuble résidentiel dans la ville portuaire de Taganrog, sur la mer d'Azov, où se trouvent plusieurs installations industrielles et un terminal céréalier.

En Crimée, péninsule annexée par la Russie en 2014, le gouverneur installé par Moscou, Sergueï Aksionov, a fait état de deux morts et cinq blessés lors de frappes de drones survenues dans la nuit.

Du côté ukrainien de la ligne de front, un homme a été tué et trois autres personnes ont été blessées lors d'une attaque de drone russe contre la ville de Kherson, ont fait savoir les autorités locales sur Telegram.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que des drones russes avaient frappé deux navires transportant des armes et du matériel militaire à l'est du port ukrainien d'Odessa.

La Russie et l'Ukraine ont intensifié ces dernières semaines leurs attaques contre des navires en mer Noire et en mer d'Azov, ce qui a entraîné une baisse des approvisionnements en pétrole et en céréales dans la région.

(Jekaterīna Golubkova et Felix Light, version française Nicolas Delame, édité par Benoit Van Overstraeten)

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