Des sénateurs critiquent le ministre américain des Transports pour un voyage en voiture financé par des entreprises donatrices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires supplémentaires de sénateurs et de Duffy aux paragraphes 3 à 7) par David Shepardson

Deux sénateurs démocrates américains ont critiqué mardi le secrétaire aux Transports Sean Duffy pour avoir effectué un voyage en voiture financé par des donateurs dont les entreprises sont soumises à la réglementation de son ministère, un voyage en famille filmé pour une série de vidéos en ligne.

"Vos vacances ont été financées par Boeing BA.N , Toyota

7203.T , United Airlines UAL.O , Enterprise, Shell SHEL.L et Royal Caribbean Group", a déclaré la sénatrice Kirsten Gillibrand , principale démocrate au sein d’une sous-commission du Sénat chargée des crédits budgétaires. Elle a souligné que le ministère américain des Transports (USDOT) réglemente ces entreprises et d’autres donateurs.

"Ce voyage en voiture a quelque chose de louche", a déclaré Mme Gillibrand lors d’une audition budgétaire. "Je pense que c’est inacceptable, et je pense que vous devriez expliquer au peuple américain pourquoi vous passez votre temps et pourquoi vous profitez de vacances financées par des entreprises que vous réglementez."

La sénatrice démocrate Patty Murray a exprimé des préoccupations similaires. M. Duffy a attaqué les deux sénatrices démocrates pour avoir elles-mêmes accepté des dons politiques.

"Ce spectacle est complètement déconnecté de la réalité", a déclaré Mme Murray, soulignant que l'USDOT détermine si Toyota serait tenue de procéder à un rappel de sécurité.

Toyota a refusé de commenter.

Les deux sénatrices ont ajouté qu’une flambée des prix du pétrole pendant la guerre américano-israélienne contre l’Iran pourrait empêcher certains Américains de partir en voyage en voiture cet été. Mme Murray a noté que la hausse des coûts du kérosène a rendu les vols beaucoup plus chers cet été.

M. Duffy a défendu ce voyage, affirmant qu'aucun argent des contribuables n'avait été utilisé et qu'il avait été approuvé par un responsable de l'éthique de carrière. Il a déclaré que ce voyage s'inscrivait dans le cadre d'une initiative visant à célébrer le 250e anniversaire des États-Unis et à encourager les gens à faire des voyages en voiture.

Ce voyage, filmé pendant 24 jours, comprenait une visite de la Maison Blanche, du Fenway Park à Boston, de la Gateway Arch à Saint-Louis et de sites à Philadelphie et dans le Montana.

"Personne ne tire aucun profit de moi", a déclaré M. Duffy à propos des entreprises qui ont parrainé l’événement. Il a ajouté que le Congrès lui avait demandé d’encourager le tourisme et les voyages.

M. Duffy, père de neuf enfants et ancienne star de téléréalité ayant également siégé au Congrès, a déclaré que l'émission ne lui versait aucun salaire ni aucune redevance de production, ni à lui ni à sa famille. Le road trip a pris la forme de courtes escapades d'un à deux jours sur une période de huit mois, ainsi que des vacances de printemps de neuf jours de ses enfants en avril. Il a été filmé sous la forme d'une série en cinq parties qui sera accessible sur YouTube.

L'association Citizens for Responsibility and Ethics in Washington a déposé une plainte pour manquement à l'éthique, suggérant que cette situation pourrait avoir enfreint les règles fédérales en matière de cadeaux et de voyages. Le groupe a demandé au Bureau de l'inspecteur général du ministère des Transports d'ouvrir une enquête. Il a également souligné qu'un véhicule Toyota occupait une place prépondérante dans une vidéo promotionnelle de la série.