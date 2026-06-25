Des séismes secouent le Venezuela, faisant au moins 32 morts et des centaines de blessés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Des dégâts constatés à Caracas; les scientifiques mettent en garde contre une destruction généralisée

* Trump propose l'aide des États-Unis,

* Les habitants se réfugient dans les rues alors que les bâtiments tremblent et que certains s'effondrent

(Refonte de l'article avec le bilan des morts et des blessés, ajout d'une citation de Rodriguez et d'un commentaire d'un employé de la raffinerie) par Vivian Sequera et Mayela Armas

Deux puissants séismes ont frappé le Venezuela mercredi, faisant au moins 32 morts et 700 blessés, alors que des bâtiments se sont effondrés dans la capitale Caracas et ses environs, a déclaré la présidente par intérim Delcy Rodriguez.

Un séisme de magnitude 7,2 a frappé à environ 160 km (100 miles) à l’ouest de Caracas, suivi moins d’une minute plus tard par une secousse de magnitude 7,5, selon l’U.S. Geological Survey (USGS).

L’USGS, qui utilise des modèles prédictifs pour estimer le nombre de victimes, a déclaré que celui-ci s’élèverait très probablement à plusieurs milliers, avec une probabilité importante qu’il dépasse les 10 000.

Mme Rodriguez a précisé que les chiffres initiaux n’incluaient pas les victimes de l’État de La Guaira, situé près de Caracas et abritant l’aéroport de la ville, qui est la région la plus touchée.

"Des dizaines de bâtiments se sont effondrés, et nous menons actuellement des opérations de sauvetage très intenses pour sauver autant de vies que Dieu nous permettra d’en sauver", a-t-elle déclaré lors d’une intervention à la télévision d’État peu avant 1 heure du matin, heure locale (0500 GMT), jeudi.

"Je tiens également à dire qu’il s’agit d’une véritable tragédie. D’ici, nous adressons notre message de solidarité, et aux familles qui ont perdu des êtres chers, nous réaffirmons nos condoléances et notre soutien en ces heures difficiles."

Le pays se concentre sur les opérations de sauvetage, notamment l’arrivée dans les prochaines heures d’équipes de secours venues d’autres pays, a-t-elle ajouté, tout en remerciant plusieurs dirigeants, dont le président américain Donald Trump.

Trump a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux que les États-Unis étaient prêts, disposés et capables d’apporter leur aide face à cette catastrophe.

"Les deux séismes majeurs qui viennent de frapper le formidable peuple vénézuélien sont tous deux d’une ampleur considérable et ont fait un nombre effroyable de victimes", a déclaré M. Trump, qui avait ordonné la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro lors d’un raid violent en janvier.

Trois personnes ont trouvé la mort dans le quartier de Baruta à Caracas après l’effondrement de deux immeubles, a indiqué le maire du quartier sur les réseaux sociaux. Une personne a été tuée et quatre immeubles se sont complètement effondrés, a déclaré aux journalistes Gustavo Duque, maire du quartier de Chacao dans la capitale.

"Nous avons des bâtiments, des habitations et des maisons qui se sont effondrés et nous gérons la situation avec tous les moyens dont nous disposons en matière de sécurité et d’aide civile", a déclaré le ministre de l’Intérieur, Diosdado Cabello, à la télévision d’État.

Des images vidéo montraient des secouristes escaladant les ruines d’un immeuble effondré dans la capitale à la tombée de la nuit, tandis que des proches désemparés cherchaient de l’aide pour leurs proches qu’ils pensaient coincés sous les décombres.

"Quand nous sommes descendus, la scène ressemblait à celle d’un film d’horreur", a raconté Maria Alejandra, une habitante d’un immeuble voisin, qui n’a pas donné son nom de famille.

"Nous avons dû enjamber les décombres et tout le reste. Le concierge avec le bébé et tous les voisins qui descendaient. Mais de cet immeuble, je n’ai vu qu’une seule famille sortir."

LES HABITANTS SE PRÉCIPITENT DANS LES RUES

Une alerte au tsunami a été émise, mais rapidement levée une fois le danger écarté.

De nombreux Vénézuéliens étaient chez eux lorsque les secousses ont frappé, alors que c'était un jour férié.

"Il y a eu un bruit assourdissant. Des objets sont tombés dans la maison, notamment des cruches qui se trouvaient dans le réfrigérateur. Je n’ai jamais rien vécu de tel", a déclaré Coro Martinez, 56 ans, qui vit dans l’est de Caracas.

Partout à Caracas, qui avait déjà été frappée par un séisme meurtrier de magnitude 6,3 en 1967, les habitants se sont précipités pour évacuer alors que les bâtiments tremblaient.

"Dès que ça a commencé, on a entendu des gens crier", a raconté Astrid Ramirez, une attachée de presse de 41 ans vivant dans l’ouest de Caracas. "Tout le monde dévalait les escaliers."

Maria Romero, une retraitée de 80 ans vivant dans le sud de Caracas, a expliqué que la police l’avait aidée à sortir de chez elle. "Ce séisme était horrible, bien pire que celui de 1967", a-t-elle déclaré.

Une autre habitante, une employée de bureau de 41 ans qui a souhaité rester anonyme, a déclaré avoir reçu une alerte sismique sur son téléphone juste avant que les secousses ne s’intensifient.

"Au moment où j’ai pris mon téléphone et que j’ai commencé à écouter le message, j’ai d’abord ressenti de légères secousses. Puis, en moins de deux secondes, tout s’est mis à bouger."

Les dirigeants de pays tels que le Salvador, la République dominicaine et le Brésil ont exprimé leur soutien et leur sympathie, tandis que le Département d’État américain a indiqué qu’il était en contact avec les autorités vénézuéliennes et qu’il mobilisait des secours.

Mme Rodriguez, qui dirige le pays depuis la destitution de Maduro par les États-Unis, a déclaré avoir chargé le ministère des Affaires étrangères de coordonner les offres d’aide.

L’ambassade des États-Unis à Caracas a indiqué qu’elle suivait de près les conséquences du séisme et a exhorté les citoyens se trouvant dans le pays à se mettre à l’abri.

Le Venezuela se trouve dans une zone sismique active, à la jonction de la plaque des Caraïbes et de la plaque sud-américaine.

Selon l’USGS, environ 30 000 personnes ont trouvé la mort lorsqu’un puissant séisme a provoqué des destructions massives dans les villes de Mérida et de Caracas en 1812.

LES HÔPITAUX SE PRÉPARENT À ACCUEILLIR LES BLESSÉS

À l’Hospital de Clínicas de Caracas, le personnel a été invité à doubler ses effectifs pendant le service de nuit afin de prendre en charge les blessés, a indiqué un employé de l’établissement.

Le plus grand aéroport du Venezuela, situé à Maiquetía, sur la côte au nord de Caracas, a été fermé en raison des dégâts, a déclaré Mme Rodriguez.

Les cours ont été annulés pour le reste de la semaine, tandis que les autorités commençaient à évaluer l’étendue des dégâts.

Les infrastructures pétrolières du Venezuela ne semblaient pas avoir été immédiatement touchées par les secousses. Les autorités de protection civile de Maracaibo, près du grand pôle pétrolier du lac Maracaibo, ont indiqué qu’aucun blessé n’avait été signalé, et un employé de la raffinerie d’El Palito, près de Morón — l’épicentre du séisme —, a déclaré qu’aucun dégât n’avait été constaté sur place.

La compagnie pétrolière britannique Shell, qui étudie actuellement l’exploitation de gisements de gaz au Venezuela, a indiqué que tous ses employés présents dans le pays avaient été localisés et qu’aucun n’était blessé.

Une source a souligné qu’une coupure de courant prolongée pourrait affecter les niveaux de production de brut jusqu’au rétablissement du service. Le ministère vénézuélien du Pétrole, la compagnie pétrolière d’État PDVSA PDVSA.UL et son principal partenaire étranger, Chevron CVX.N , n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.