Double séisme au Venezuela: au moins 32 morts et plus de 700 blessés

Des personnes regardent un immeuble effondré dans le quartier d’Altamira après un double séisme à Caracas, le 24 juin 2026. ( AFP / Federico PARRA )

Deux puissants séismes ont fait au moins 32 morts et plus de 700 blessés au Venezuela mercredi, selon un premier bilan provisoire des autorités qui redoutent davantage de victimes notamment dans la région proche de Caracas où des journalistes de l'AFP ont assisté à des scènes de panique.

"A l'heure actuelle, nous avons reçu des informations faisant état de 32 morts" et "de plus de 700 blessés", a déclaré la présidente par intérim Delcy Rodriguez dans un message à la nation, après avoir déclaré l'état d'urgence.

Elle a précisé ne pas encore disposer de données concernant l'Etat de La Guaira, situé à proximité de la capitale et qui est selon elle la région la plus touchée. L'aéroport de Caracas, gravement endommagé selon elle, a été fermé et plusieurs immeubles se sont effondrés dans la capitale.

"Les Etats-Unis sont prêts, disposés et capables d'apporter leur aide" au Venezuela, a écrit sur son réseau Truth Social le président américain Donald Trump, dont le pays a capturé le président vénézuélien Nicolas Maduro en janvier dernier et a, depuis, rétabli ses relations diplomatiques avec Caracas. "Nous serons aux côtés de nos nouveaux et formidables amis", a-t-il ajouté.

Une première secousse de magnitude 7,2 est survenue à 18H04 locales (22H04 GMT) à une profondeur de 21,9 km, à environ 200 km à l'ouest de Caracas, suivie d'une deuxième de magnitude 7,5 à 10 km de profondeur, enregistrée 39 secondes plus tard à 45 km de là puis d'une vingtaine de répliques, selon le United States Geological Survey (USGS).

Toujours d'après l'USGS, il s'agit d'un "double événement" et d'une "catastrophe qui devrait avoir une ampleur considérable" pour ce pays pétrolier d'Amérique à l'économie en crise. "Il est probable que le bilan soit lourd et que les dégâts soient importants", a écrit l'institut.

Scènes de panique à Caracas après un double séisme, le 24 juin 2026 ( AFP / Federico PARRA )

A Caracas, des photographes de l'AFP ont vu les secours s'organiser autour d'immeubles effondrés. Des personnes ont été sorties des décombres attachées sur des brancards.

Au pied d'un immeuble de 22 étages entièrement détruit dans le quartier d'Altamira, une journaliste de l'AFP a vu les gens crier les noms de leurs proches et des bénévoles grimper sur les décombres. "Nous avons besoin de lampes torches", implore l'un d'eux à la nuit tombée.

Le ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello a déclaré que plusieurs immeubles s'étaient effondrés dans la capitale, et a indiqué avoir ordonné la coupure de l'alimentation en gaz.

"Certaines structures ont été endommagées et nous voulons éviter tout accident lié au gaz", a-t-il écrit sur X. Il a confirmé qu'il y avait des blessés, mais sans fournir de bilan détaillé dans un premier temps.

"Incroyable"

De nombreuses personnes paniquées se sont précipitées dans la rue et y attendaient dans la soirée, n'osant regagner leurs domiciles ou bureaux de crainte de répliques, selon des journalistes de l'AFP.

Opérations de secours à Caracas après un puissant séisme, le 24 juin 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

"C'était incroyable, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'étais au dernier étage et pas mal de choses sont tombées", a raconté à l'AFP Heidi Romero, une commerçante de 42 ans.

Mme Romero a dit avoir évacué par les escaliers le centre commercial très fréquenté où elle se trouvait dans le quartier d'Altamira, dans la capitale vénézuélienne.

"Tout le mur s'est fissuré, des choses sont tombées du plafond. C'était horrible", a témoigné dans la rue Odalis Escalona, 54 ans, qui travaille dans une banque.

Des coupures d'électricité ont été signalées dans la capitale, où de nombreuses rues sont jonchées de débris de verre.

Aéroport fermé

Carmen Guédez, 69 ans, se trouvait dans la chambre de sa soeur alitée quand le sol a commencé à trembler. "L'intensité n'a cessé d'augmenter", a expliqué à l'AFP cette administratrice, qui vit dans un quartier de classe moyenne sur les hauteurs de la capitale.

Un immeuble effondré à Caracas après un violent séisme, le 24 juin 2026 ( AFP / Manaure QUINTERO )

"J'ai commencé à voir les fenêtres se mettre à bouger, puis tout s'est mis à secouer. Ma sœur, une voisine et moi, nous sommes restées serrées les unes contre les autres, nous ne pouvions pas sortir", a-t-elle témoigné.

L'aéroport international de La Maiquetía, à La Guaira, à environ 40 km de Caracas, a été fermé "en raison de graves dommages", a déclaré Delcy Rodriguez.

Des images publiées par le député Wilmer Azuaje et par des utilisateurs des réseaux sociaux ont montré des morceaux de maçonnerie du plafond d'un terminal s'effondrer, et des gens effrayés s'enfuir en courant.

La secousse a été ressentie jusqu'en Colombie, dans la capitale Bogota, pourtant distante de 1.000 km à vol d'oiseau.